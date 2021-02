Vittorio Sgarbi in città per sostenere il movimento Una Bologna che Cambia. Si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato in Viale Masini dove è stata organizzata una conferenza per spiegare le intenzioni di un movimento nato nel maggio scorso e che afferma oggi di sostenere una lotta a tutela dei diritti del lavoro a favore delle categorie più colpite dai vari dpcm: "Il governo Conti e poi il governo fotocopia (Draghi ndr) hanno determinato alle aziende dei danni difficilmente recuperabili e oltretutto senza ristori adeguati. Alcune categorie sono state massacrate e siamo qui per questo. Le risposte sono state tardive e insufficienti" ha spiegato il responsabile del movimento Giorgio Gorza proprio nel giorno di ingresso della provincia di Bologna in zona arancione-scuro.

Se non si lavora non si mangia, lo slogan simbolo dell'incontro, mentre all'esterno dell'edificio che ospita il meeting è stato montato uno striscione che cita alcuni articoli della Costituzione italiana: "Le obbligazioni economiche sono diventate impossibili da sostenere e si poteva certamente fare meglio rispetto alla pandemia e a favore dell'economia. Per esempio un lockdown totale a tempo determinato. O meno discriminazioni fra categoria, con una maggiore attenzione ai lavoratori autonomi. A marzo torneremo a manifestare a favore di alcune precise categorie fra cui ristoranti, cinema, teatri e palestre". Vittorio Sgarbi ha espresso la sua non-fiducia nei confronti di chi comanda facendo riferimento alle "varianti" non di Covid-19, ma di cervelli che non sarebbero all'altezza della situazione.

E le prossime amministrative di Bologna? "Noi restiano apartitici ma se ci fosse un candidato che possa condividere dei valori per noi importanti allora si vedrà..." la risposta di Gorza. Al vostro fianco oggi anche l'Onorevole Vittorio Sgarbi..."Sì. Vittorio Sgarbi si è dimostrato interessato al movimento e alla sensibilità rispetto ad alcuni temi e ai diritti liberali che sosteniamo. Lo ha dimostrato venendo a Bologna questa mattina".

Alla conferenza stampa, oltre al presidente Giorgio Gorza e a Vittorio Sgarbi, erano presenti il presidente di Fipe Confcommercio Vincenzo Vottero e l’economista Biolcati. Il movimento conta oggi circa100 attivisti.

