Ristoranti Michelin, 35 nuove stelle. Nessuna brilla a Bologna, che conta 'solo' 4 stellati. In Regione ne abbiamo 22

36 nuove stelle a 35 ristoranti, con l’entusiasmante exploit del Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle Michelin. Così la guida rossa apparezzata dai palati fini ha incasellato i locali del nostro Bel Pase.

Delle 35 new entry, peccato però, che nessuna brilli sul cielo del capoluogo emiliano. Solo conferme a Bologna e provincia. A partire dall'incrollabile doppia stella del San Domenico di Imola. Anzi quest'anno perdiamo addirittura uno stellato, il Marconi, che per scelta ha ripiegato sulle pizze gourmet.

Guida Michelin 2022: a Bologna e provincia 4 ristoranti stellati, 5 stelle in totale

Dunque i ristoranti premiati dalla Guida Michelin 2022 restano gli stessi dello scorso anno nel bolognese, per un totale di 5 stelle. Unico nel comune capoluogo rimane il ristorante I Portici, in via Indipendenza. Gli altri sono tutti disseminati nella provincia felsinea. Si parte con il solo a 2 stelle, Il San Domenico di Imola. A seguire, una stella ciascuno, troviamo Villa Zarri a Castel Maggiore e Amerigo a Savigno.

Ristoranti stellati 2022 Italia, a chi sono andate le nuove stelle Michelin?

Tra le 35 novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in quattordici regioni della penisola, la Campania si è distinta sia per il numero di riconoscimenti complessivi (8 nuove stelle), che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle Michelin, inseriti nella selezione italiana 2022.

Nella Guida Italia 2022, figurano dunque 2 new entry 2 stelle e 33 novità 1 stella, per un totale di 378 ristoranti stellati. Confermati tutti gli 113 stelle. Salgono a 38 i ristoranti che “meritano una deviazione” 2 stelle: il Ristorante Krèsios – Telese Terme (BN) 2 stelle e il Ristorante Tre Olivi – Paestum (SA) 2 stelle.

Tutti i ristoranti stellati in Emilia Romagna, Guida Michelin 2022

