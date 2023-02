Ben - essere psicologico: sportello di consultazione online

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

In occasione dell’iniziativa nazionale di promozione del benessere “Settimana del Cervello®”, lo sportello di ascolto aderisce con delle giornate di disponibilità in cui gli psicologi professionisti accoglieranno gli interessati on line in maniera gratuita, tramite la piattaforma Google MEET. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare la popolazione alla terapia psicologica con l’idea di offrire un luogo protetto di confronto, in cui è possibile dar spazio ai propri dubbi e alle proprie riflessioni e condividere eventuali difficoltà in svariate aree di vita, al fine di prevenire il disagio emotivo e promuovere il benessere psicologico. Maggiori informazioni e prenotazioni al link: https://www.settimanadelcervello.it/event/ben-essere-psicologico-sportello-di-consultazione/