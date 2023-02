Le lezioncine social su come vivere il lutto e lo sfogo di Arianna Mihajlovic

Nell'epoca dei social in cui spesso l'apparire prevalere sull'essere, e tutto viene spettacolarizzato (sofferenze comprese), accade anche che una donna, appena diventata vedova, si trovi quasi a dover giustificare il suo modo di vivere il dolore per la perdita del marito, del compagno di una vita, del suo grande amore. E' così che Arianna Rapaccioni, moglie dell'ex allenatore rossoblu Sinisa Mihajlovic - scomparso di recente dopo aver duramente lottato contro la leucemia- si è ritrovata a scrivere via social parole che hanno il sapore di una risposta alle osservazioni e critiche che sono state rivolte in queste settimane alla famiglia del 'sergente Miha' . Diversi i cibernauti detrattori che hanno sentenziato su quanto fosse fuoriluogo che si mostrassero belle, curate, sorridenti, postando qualche scatto sul web, senza rendersi conto che fuoriluogo, probabilmente, erano solo le frecciatine pungenti di chi non dovrebbe mai arrogarsi il diritto di dire come elaborare certe perdite così dolorose. Spesso i sorrisi celano altro, e l'involucro talvolta non rispecchia il contenuto, il tumulto di quanto accade nei cuori e nelle anime di chi ha attraversato un simile inferno.

E' questo in soldoni ciò che esprime lo sfogo di Arianna, che postando un suo scatto sorridente fa notare: "Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni …e’ il mio stile , il mio vissuto che nessuno di voi conosce !". Poi aggiunge: "Preferisco sempre farmi vedere sorridente forte truccata e ben vestita …….in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola ! Questo è il mio modo di elaborare il lutto !". infine la chiosa: "Non so ‘ se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO".

Arianna Rapaccioni e la lunga storia d'amore con Sinisa Mihajlovic (che ha sposato due volte)

Quella di Arianna con Sinisa è stata una storia d'amore lunga 27 anni. Nata a Roma, la signora Miha fin da giovanissima ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione. Ma la carriera da soubrette è finita ben presto, per amore dell'ex mister . Negli anni '90, dopo varie comparsate, ha iniziato a lavorava nel programma ‘Luna Park’, condotto da Fabrizio Frizzi. E' stato proprio in quel periodo che - galeotto un ristorante della Capitale- ha incontrato per la prima volta Miha. "Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno...nel 95 l'ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più", aveva confidato qualche tempo fa la donna a Domenica In.

A confermare tutta la forza del loro legame, in diverse occasioni, anche l'ex allenatore del Bologna: "Dopo oltre 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta", confidò nel 2020 in occasione dell'uscita della sua autobiografia "La partita della vita". "Il primo mese che sono stato insieme a mia moglie non l'ho neanche sfiorata con un dito. M’ero innamorato, non volevo che pensasse che stessi con lei solo per il sesso", le sue parole.

Il matrimonio è avvenuto nel 1996, poi una cerimonia con rito ortodosso è stata celebrata nel 2005. Nel 2021 hanno festeggiato le nozze d'argento rinnovando le promesse, con una terza celebrazione in chiesa, in Sardegna. Dalla loro salda unione sono nati cinque figli: Viktorija e Virginia (balzate agli onori della cronaca per aver partecipato all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi.), poi Miroslav, Dushan e Nicholas.

Poco più di un anno fa Virginia li ha reso nonni di una bimba, Violante. L'annuncio della gravidanza aveva fatto crollare Sinisa, ripreso a piangere di gioia per la notizia: "Ma state scherzando? Mi viene da piangere", erano state le sue parole in un video social che aveva commosso i follower.

Sempre accanto insomma. Nella buona e nella cattiva sorte. Nella gioia e nel dolore, come quello immenso attraversato durante gli ultimi 3 anni, lottando contro un male spietato. E quello che ogni giorno accompagna ancora questa donna, che oltre a quanto le è toccato in sorte si è pure ritrovata a dover fare i conti con le irritanti 'lezioncine' social, che arrivano su tutto, persino su come vivere il lutto. Surreale.

