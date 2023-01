Gelaterie d'Italia 2023, Gambero Rosso ne premia 3: ma c'è anche il miglior emergente

C'è ancora tanta Bologna nella nuova guida Gelaterie D'Italia 2023 di Gambero Rosso, e non mancano gli altri centri emiliano-romagnoli.

Cremeria Santo Stefano, Cremeria Scirocco e Stefino si riconfermano leader della "classifica" incassando tre coni, ma anche il premio per il miglior gelatiere emergente rimane sotto le due torri: il primo posto va a Sablè Gelato di Alessandro Cesari, 35enne di Bentivoglio: "Nei suoi gelati non utilizza né addensanti né emulsionanti, ma solo materie prime delle quali Alessandro conosce la storia e i produttori - scrive Gambero Rosso - Il che si traduce in gelati preparati, per forza di cose, quotidianamente: non stupitevi se a fine giornata si trovano pochi gusti. Il giovane gelatiere ama molto sperimentare, specie con i gelati alcolici e anche lui con le estrazioni dei fiori, ed è specializzato anche in semifreddi, biscotti, brioche da riempire con il gelato, creme spalmabili disponibili pure nello shop online".