Mihajlovic premiato come Allenatore del mese. E lui torna in campo

Facce sorridenti sui campi di Casteldebole a tre giorni dalla sfida contro il Venezia: tra queste anche quella di Sinisa Mihajlovic, tornato in campo per dirigere gli allenamenti del suo Bologna. Sicuramente una bella notizia per tutti i tifosi rossoblù, ma per Miha c’è spazio anche per una soddisfazione personale: la Lega di Serie A lo ha infatti premiato come Allenatore del mese di aprile.

Mihajlovic Allenatore del mese, le parole di De Siervo

Queste le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega: “Il premio di allenatore del mese a Sinisa Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell’unità di intenti di un gruppo, quello rossoblù, che nel mese di aprile è rimasto imbattuto, pareggiando con Juventus e Milan e vincendo contro l’Inter. Mihajlovic ha saputo plasmare uno staff tecnico in assoluta sintonia con il suo pensiero ed è stato in grado di trasferire il suo spirito ai suoi collaboratori e ai giocatori. Il Bologna visto in questo mese ha mostrato la determinazione, l’intensità e l’agonismo che da sempre caratterizzano Sinisa Mihajlovic”.

Venezia-Bologna, le ultime dai campi

Nel frattempo si continua a lavorare per la gara di domenica, occasione in cui Mihajlovic tornerà in panchina. Nella seduta mattutina, il Bologna ha svolto esercitazioni tecniche e una serie di partitelle a campo ridotto. Tornato in gruppo Kingsley dopo la rottura del perone ad ottobre, l’unico indisponibile è Mitchell Dijks, che ha svolto lavoro differenziato.

Foto Bologna FC