Davis Cup, l’Italia sorride. Oggi Azzurri in campo per l’accesso alle finali di Malaga

Alla fine, la situazione si è fatta più tranquilla. Dopo la bruciante sconfitta per 3 a 0 contro il Canada, per l’Italia si era palesata l’ipotesi di un’uscita anticipata dalla Davis Cup. La vittoria contro il Cile ha poi dato fiducia agli Azzurri, che però devono ancora confermarsi in campo per staccare il ticket per Malaga.

Canada-Cile

La squadra di capitan Filippo Volandri deve soprattutto ringraziare il Canada, che nella giornata di sabato ha battuto 2 a 1 il Cile, estromettendo virtualmente i sudamericani dal torneo. Protagonista di giornata il tennista Alexis Galarneau, vincitore sia in singolo che in doppio, in coppia con Vasek Pospisil. Il set vinto dal Cile porta la firma di Nicolas Jarry, che ha strapazzato il giovane Gabriel Diallo con un doppio 6-4.

Italia-Svezia

Oggi, domenica 17 settembre, è il turno dell’Italia, che nell’ultima gara del girone affronta la Svezia. Agli Azzurri basterebbe anche vincere un solo match su tre per poter contare sulla classifica avulsa e qualificarsi alle Final Eight di Malaga a novembre, anche se una sconfitta contro la Nazionale scandinava – ultima nel girone – sarebbe tanto sorprendente quanto da evitare.

Secondo le ultime indiscrezioni, ad aprire la giornata di tennis all’Unipol Arena dovrebbe essere Matteo Arnaldi - vincitore al suo esordio con la Nazionale nel match di venerdì contro il cileno Cristian Garin - che con tutta probabilità sfiderà Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn. Il turno successivo dovrebbe vedere in campo ancora una volta Lorenzo Sonego, autore di un match capolavoro contro il numero 22 della classifica ATP Nicolas Jarry. Il tennista torinese dovrebbe sfidare Elias Ymer. Se infine il doppio dovesse rendersi fondamentale per il passaggio del turno, capitan Volandri riproporrebbe probabilmente la coppia Musetti-Sonego. Se invece la qualificazione fosse già arrivata da uno dei due singoli, spazio a Bolelli e Vavassori.

Foto LaPresse