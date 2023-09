Davis Cup, l’Italia c’è: battuto il Cile

L’Italia rialza la testa: dopo la brutta sconfitta contro il Canada per 3 a 0, la Davis Cup prende finalmente delle tinte azzurre. Il primo punto porta la firma di Matteo Arnaldi, all’esordio in Nazionale, ma la partita non era iniziata nel verso giusto. Complice un po’ di tensione, il tennista sanremese regala tanti punti al cileno Cristian Garin, che si aggiudica il primo set per 6-2. La svolta del match arriva al decimo game: il cileno cala di intensità, Arnaldi sfrutta l’occasione e vince il set. Nell’ultimo Arnaldi viene sospinto dal tifo della Unipol Arena, poi il calo di Garin fa il resto, nonostante i tre match point annullati: è 1 a 0 Italia.

Se possibile, ancora più entusiasmante la sfida che ha visto Lorenzo Sonego superare Nicolas Jarry, anche lui vincendo un match in rimonta. L’inizio del tennista torinese è a rilento, quasi sorpres dal servizio del cileno. Il primo set sfila via troppo facilmente e Jarry porta a casa il 6-3. Nel secondo set Sonego parte forte, conquista il break e si porta sul 3 a 1. Da lì ancora un calo: 4 a 4 e la paura di una seconda sconfitta che aleggia per tutta l’Unipol. Tranne sul campo, però, dove Sonego tira fuori il meglio di sé: sul 5-4 per il Cile, poi l’azzurro annulla ben tre match point e giunto al servizio si porta sul 5 pari. In un’Arena infuocata, grazie anche al caldissimo pubblico cileno, Sonny serve e chiude il secondo set sul 7-5. Nel terzo set l’atleta torinese vola, non senza pericoli (come i due match point annullati da Jarry), ma ciò che conta è il risultato: 2 a 0 Italia.

Per il doppio, capitan Volandri cambia nuovamente formazione dopo il secondo singolare, come già era successo contro il Canada. Al posto dei preannunciati Bolelli-Vavassori, per affrontare il duo cileno composto da Barrios-Vera e Tabilo scendono in campo Lorenzo Musetti e ancora Sonego. La scelta di Volandri si può leggere nell’importanza del match ai fini della classifica, visto che sarebbe fondamentale vincere per 3 a 0.