QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sorgerà di fianco all’ingresso della fiera in piazza Costituzione il nuovo padiglione multifunzionale che ospiterà anche le partite della Virtus Basket. La nuova casa della squadra bolognese non verrà costruita quindi al posto del padiglione 35, come invece era inizialmente previsto, ma rimpiazzerà Palazzo degli Affari, sede degli uffici (abbandonati da tempo) della Camera di Commercio.

Come sarà la nuova Segafredo Arena

L’edificio polifunzionale fa parte del grande progetto di ampliamento e rigenerazione del quartiere, Tek, che doterà la fiera di nuove strutture da destinare a centri di ricerca collegati al Tecnopolo, strutture ricettive, eventi e intrattenimento. A parte la posizione, nel concreto l’arena sarà come era stata già annunciata: la capienza sarà di 10mila spettatori e le tribune rimovibili, che verranno montate in occasione delle partite e smontate per lasciare spazio ad altri usi compreso quello espositivo: "Abbiamo un palazzetto a rotelle”, scherza l’amministratore delegato della Fiera di Bologna, Antonio Bruzzone, sentito dalla Dire. "Con Virtus siamo d’accordo, il posizionamento in piazza Costituzione è più prestigioso". L’obiettivo, spiega Bruzzone, è averlo pronto “per la stagione cestistica 2026-2027. Quando partiranno i cantieri dipenderà da vari fattori. Nel 2026 c’è Eima (la fiera dedicata ai grandi macchinari agricoli, ndr) e deve essere pronto”.

La pensilina multimediale e Piazza della Costituzione

L’arena sarà avvolta da una grande pensilina fotovoltaica che, come un maxi-schermo, si illuminerà differentemente in base all’evento che si starà svolgendo nel padiglione (il logo della Virtus durante le partite, quello di Eima durante l’expo). Il restyling dell’ingresso della fiera non si limita al Palazzo degli Affari ma coinvolgerà l’intera Piazza della Costituzione: qui verrà realizzato un nuovo collegamento su via Aldo Moro - oltre alla già prevista fermata della linea rossa del tram -, dei parcheggi multifunzionali e verrà addomesticata l’area verde che attualmente circonda l’edificio dell’Esprit Nouveau tracciando vialetti e aiuole verdi con fontane.