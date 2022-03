Gita fuori porta, alla scoperta del borgo di Bobbio: capolavoro del monaco irlandese

Dove trascorrere una giornata o un fine settimana in Emilia Romagna, tra cultura, passeggiate e buona cucina? L'Emilia Romagna offre numerosi spunti, ma sicuramente da non perdere è Bobbio, annoverato anche tra i Borghi più belli d'Italia.

Bobbio è una piccola cittadina in provincia di Piacenza, nota come la “Montecassino del Nord” per la sua splendida Abbazia, fondata nel 614 dal monaco irlandese San Colombano: da sempre uno dei principali centri spirituali e culturali della penisola italiana.

Un borgo annoverato tra i più belli d'Italia dal sapore medioevale, con piccoli vicoli e case in sasso. Una piccola perla che dista da Bologna circa due ore e mezza.

Cosa vedere

Da non perdere il Ponte Gobbo: il vero simbolo del borgo. Una visita merita anche l’ex Complesso Monastico di San Colombano, la Cattedrale di Santa maria Assunta e il Castello Malaspina.

Cosa mangiare: la specialità

Come da tradizione, anche a Bobbio c'è il percorso della Strada dei vini e dei sapori dei Colli piacentini dove si possono mangiare i maccheroni alla bobbiese, preparati ancor oggi con il ferro da calza e cucinati con sugo di stracotto. Una vera specialità!

