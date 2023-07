Via Saffi, ok alle tempistiche dei cantieri del tram. Rimborsi? “Negati dal Governo”

La ‘nuova’ via Saffi prende forma, o almeno lo farà entro l’8 settembre. Lo assicura il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani, intervenuto in un incontro con la stampa proprio nei pressi dei cantieri di via Saffi: “Su spinta del sindaco Lepore l’amministrazione ha deciso di anticipare i lavori. I cantieri dovranno finire entro l’8 settembre. Il traffico derivato dalla momentanea chiusura stradale di via Saffi al momento è ben sostenuto dalla nuova viabilità di via Malvasia, oltre al fatto che in questi mesi la viabilità è più ridotta. Tempistiche dei cantieri? Siamo in tempo, come detto i lavori dovrebbero concludersi entro l’8 settembre”.

C’è poi la questione dei rimborsi che fanno seguito ai danni dell’alluvione: “Proprio in questi giorni – continua Cipriani – sto rispondendo ai molti cittadini che chiedono come ottenere un rimborso per una cantina allagata o per simili problemi. C’è già stato il supporto del Comune per quanto riguarda i primi rimborsi, agli altri cittadini rispondiamo però che il Governo non ha ritenuto opportuno inserire via Saffi, via del Ravone e le altre vie limitrofe tra le strade colpite dall’alluvione. Lo trovo ingiusto, questi cittadini hanno la mia piena solidarietà per come è possibile, a partire da una nuova richiesta di inserimento nel decreto alluvione”.