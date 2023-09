Tende, mobilitazioni e rabbia. Continua la lotta contro il caro affitti | VIDEO

Prosegue la mobilitazione studentesca “Tende in piazza”. La protesta contro il caro affitti, scoppiata nella scorsa primavera nelle principali città italiane, si è riaccesa nei giorni scorsi a causa dell’inizio del nuovo anno accademico. La crisi abitativa dei principali poli universitari italiani, infatti, è ben lontana dall’essere risolta, e così migliaia di studenti e studentesse in tutta Italia sono tornati in piazza per chiedere soluzioni rapide ed efficaci.

In piazza Scaravilli, nel cuore della zona universitaria bolognese, il Collettivo Universitario Autonomo (CUA) ha indetto un’assemblea pubblica per permettere a tutte le persone che faticano a trovare un’adeguata sistemazione di confrontarsi e di organizzarsi per un “percorso di lotta”, come detto da una manifestante già ieri nel sit-in organizzato nei pressi della stazione centrale.

La manifestazione non riguarda solamente Bologna, ma tutte le principali città universitarie italiane. Per il prossimo mese è prevista una settimana di mobilitazione studentesca nazionale, a partire dal 17 ottobre, proprio per contestare il caro affitti e la mancanza di soluzioni.

Trovare casa è diventato davvero un problema. E non solo per studenti: