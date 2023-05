Centri estivi, via libera del Governo ai fondi. Il Comune riporta a 35 mila euro l'Isee per i contributi

Contributi per i centri estivi, si cambia. Il Governo ha infatti sbloccato le risorse attese dal Comune, e così la soglia ISEE per ottenere il sostegno economico risale da 24 mila a 35 mila euro, proprio come l’anno scorso. Complessivamente sono un migliaio le famiglie rimaste fuori in prima battuta e che ora ne potranno fare richiesta. Anche quelle che entro il 15 aprile non avevano presentato l’ISEE, come prevedeva il bando. Il Comune per loro ha deciso di aprire una nuova finestra (dal 30 maggio al 30 giugno) per caricare on line tutta la documentazione necessaria. Per quanto riguarda invece le iscrizioni ai centri estivi, dopo il click day dello scorso 26 aprile che ha causato forti polemiche tra i genitori, c'è tempo ancora fino al 16 maggio.

L'assessore Ara: "Per due mesi dal Governo nessuna risposta"

Palazzo d’Accursio rispetto all’anno scorso aveva infatti deciso di abbassare la soglia da 35 mila a 24 mila euro in assenza del contributo statale, provocando forti critiche dal centrodestra. Forza Italia, ad esempio, aveva fatto notare che nel 2022 le risorse da Roma erano arrivate ben oltre la data in cui il Comune stabilì la soglia a 35 mila euro, ma nonostante ciò si decise di sostenere una fetta più larga di famiglie. “L’anno scorso era tutto in ritardo - sostiene l’assessore comunale alla Scuola Daniele Ara -. Ma quest’anno per due mesi non abbiamo avuto alcuna risposta, anzi la risposta è stata ‘non siamo più in epoca covid’. Dopodiché abbiamo fatto la nostra battaglia e il riconoscimento è arrivato”.

Tutte le risorse in campo per i contributi

Dal Governo quindi dovrebbe presto arrivare la cifra stanziata l’anno scorso, “almeno 350 mila euro, anche se ci aspettiamo qualcosa di più”, spiega Ara, poiché a livello nazionale le risorse messe in campo si assestano attorno ai 60 milioni (erano 58 milioni l’anno scorso). Il Comune conferma la sua quota di 2 milioni e 130 mila euro, a quali si aggiungono i fondi della Regione per 552 mila euro.

Fdi: "Dal Comune sterile propaganda contro il Governo"

“Nonostante qualcuno facesse l’uccello del malaugurio ed intentasse battaglie politiche sul finanziamento governativo ai centri estivi, come avevamo detto i fondi sono arrivati e sono ben 60 mln anziché i 58 del governo precedente”, vanno all’attacco del Comune la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Manuela Zuntini e il capogruppo Stefano Cavedagna. “Lepore, l’assessore Ara e la Giunta hanno preferito togliere supporto alle famiglie e aprire un click day confusionario, pur di attaccare il Governo, sostenendo che senza i 300mila euro del Ministero, il Comune non avrebbe potuto fare di più ed arrivando così al risultato attuale – continuano i due esponenti di Fratelli d’Italia -. Ancora una volta emerge che le proposte pragmatiche e concrete di FdI a favore delle famiglie sono calpestate dal Pd e dalla maggioranza in Consiglio comunale solo per inseguire una loro sterile propaganda contro il Governo, che invece si dimostra sempre attento alle esigenze delle famiglie”.