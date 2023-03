Occupazioni scolastiche, Cgil si schiera: "Sbagliato ignorarle, parlano a tutti"

La Cgil di Bologna "esprime sostegno e vicinanza" agli studenti di Minghetti, Copernico, Sabin e Aldrovandi Rubbiani che hanno deciso di occupare. Le mobilitazioni che gli studenti stanno portando avanti con le occupazioni delle scuole "ci riguardano in prima persona, e sarebbe un errore liquidarle o semplicemente ignorarle: le loro ragioni non possono essere soffocate", afferma la Camera del lavoro insieme alla sigla di categoria Flc-Cgil.

Al contrario "crediamo che il senso critico e la messa in discussione del sistema formativo dovrebbe trovare spazio nella scuola e nella società ed essere riconosciuto e valorizzato", prosegue il sindacato. I temi utilizzati per giustificare le occupazioni, sempre secondo la Cgil, sono "questioni su cui tutti dovremmo sentirci coinvolti, prioritarie per questo paese: il lavoro, la crisi climatica fino alla messa in discussione di una scuola sempre più piegata alle logiche di mercato e classista, in netta contraddizione con la nostra Costituzione che vorrebbe una scuola laica, pubblica e che garantisca a tutte e tutti le stesse opportunità di crescita e di istruzione a prescindere dalla condizione sociale di partenza".

Con queste occupazioni gli studenti "vogliono mettere in discussione un'idea di società dominata dalla produzione e un sistema di alternanza scuola-lavoro che li inserisce impropriamente e prematuramente nel sistema produttivo, dove qualcuna/o ha perso la vita prima del compimento del 18 esimo anno di età, come Giuliano, Lorenzo, Giuseppe e altri che hanno pagato con la loro giovane vita un sistema sbagliato che va ripensato interamente".