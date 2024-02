Città 30, avanti senza eccezioni per i taxi: "È una questione di sicurezza"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nessuna eccezione sui limiti di velocità previsti dalle delibere della Città 30, nemmeno per i taxi. Lo ha messo in chiaro l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli durante il Question Time che si è tenuto oggi a Palazzo d'Accursio.

"Ribadiamo che provvedimento è stato assunto per ragioni di sicurezza - ha sottolineato Orioli rispondendo alle domande di Matteo Di Benedetto (Lega), Stefano Cavedagna (Fratelli d'Italia) e Francesca Scarano (gruppo misto) - e questa motivazione sconsiglia l'adozione di misure diversificate, con diversi limiti di velocità sulle strade".

Nei giorni scorsi, nell'aula del Consiglio comunale era entrata una delegazione del comparto taxi della Uiltrasporti Emilia Romagna e della URI Taxi per protestare contro la delibera e presentare un documento con alcune proposte per migliorarla, oltre a una raccolta di quattrocento firme.

"Il lavoro insieme alle sigle che hanno sottoscritto l'accordo per il miglioramento del servizio sta continuando secondo le linee presentate in commissione - afferma l'assessora - e presto potremo apprezzare i risultati che siamo certi andranno a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le cittadine bolognesi e dell'intera categoria". Per quanto riguarda dunque Uil e Uri Taxi, "come già avvenuto - segnala Orioli - non mancheremo di informare i rappresentanti delle due sigle che non hanno voluto sottoscrivere l'accordo", che troverà comunque "la sua formalizzazione nell'ambito della commissione consultiva d'area in cui è presente un'ampia rappresentanza sindacale".