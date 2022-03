Bollettino covid oggi 24 marzo: i dati a Bologna e in Emilia-Romagna

Come evidenziano gli ultimi dati, l'epidemia di Covid con la nuova variante "Omicron 2", non è conclusa a Bologna e in Emilia-Romagna, tanto da far registrare un nuovo balzo dei contagi e dell'RT. Sotto controllo i ricoveri.

Intanto, l'hub vaccinale in Fiera a Bologna chiuderà i battenti domenica prossima, 27 marzo. "Ormai non ha più senso tenerlo aperto", spiega il direttore generale dell'Ausl, Paolo Bordon. "Le vaccinazioni hanno frenato moltissimo, facciamo fatica ormai a farne mille al giorno, prima ne facevamo anche 10.000-11.000".