Rientri e Covid-19, test sierologico e tampone: chi deve farlo, dove e quando costa

Ultimo giorno di agosto, inizio settimana: per la maggior parte dei bolognesi è il momento del rientro, ma nell'estate del Covid-19 (il bollettino di ieri, domenica 30 agosto si contano +109 casi e un'età media dei positivi di 37 anni) il ritorno potrebbe essere più complicato di quello che è sempre stato, soprattutto che per le vacanze si sono scelti paesi a particolare rischio di contagio. E' l'Ausl di Bologna che chiarisce chi deve fare test sierologico e tampone, come accedere all'esame e come (e in quanto tempo) avere il risultato: lo devono fare le persone che rientrano da Croazia, Malta, Spagna, Grecia, Bulgaria, Romania e Paesi extra Schengen; i residenti nel territorio dell'Ausl di Bologna che rientrano dalla Sardegna, gli operatori del mondo della scuola. Da settembre anche i giovani dai 18 ai 40 anni.



Persone che rientrano da Croazia, Malta, Spagna, Grecia

Chiunque rientri dai Paesi sopra elencati deve segnalarsi e richiedere la somministrazione del tampone da effettuare entro 48. Può farlo collegandosi al link sotto. Chi dispone del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Emilia-Romagna, riceverà l’esito entro 48 ore. In ogni caso il referto sarà disponibile su questo sito nella sezione Referti online inserendo il codice rilasciato al momento dell’esame. Durante l’attesa del referto, l’interessato non è tenuto all’isolamento in casa ma è invitato a rispettare in maniera stringente le norme sull’uso della mascherina, l’igiene delle mani e il distanziamento ed evitare contatti non necessari. In caso di esito positivo sarà contattato dal Dipartimento di Sanità Pubblica che fornirà indicazioni precise.

Bulgaria, Romania e Paesi extra Schengen

Chiunque rientri dai Paesi sopra elencati deve segnalarsi attraverso il modulo di segnalazione ed è tenuto all’isolamento a casa per 14 giorni. Sarà contattato dal Dipartimento di Sanità Pubblica per essere sottoposto a due tamponi durante il periodo di isolamento.

Residenti nel territorio dell'AUSL di Bologna che rientrano dalla Sardegna

Sono invitati a richiedere la somministrazione del tampone utilizzando il link sotto per i rientri dall’estero. Il referto verrà consegnato secondo le stesse modalità dei casi precedenti.

Operatori del mondo della scuola

Gli operatori scolastici il cui medico di famiglia ha aderito allo screening potranno semplicemente contattare il proprio medico e sottoporsi al test sierologico rapido. Tutti gli altri potranno prenotare un test al link sotto, compatibilmente con le disponibilità in costante ampliamento. In caso di positività al test sarà proposto un tampone sul posto. Il test è su base volontaria.

Giovani dai 18 ai 40 anni

Durante il mese di settembre sarà avviata una campagna di screening rivolta alla popolazione bolognese nella quale saranno campionate circa 5.000 persone in 11 comuni. Gli interessati, residenti nei comuni individuati e di età compresa tra 18 e 40 anni, possono prenotare il test sierologico rapido utilizzando il link sotto. L’adesione è importantissima perché consentirà di capire con precisione come si sta diffondendo il contagio e di conseguenza consentirà di prendere le misure di protezione più adeguate per tutta la comunità dell’area metropolitana.

I luoghi

Al momento i tamponi si effettuano all’aeroporto Marconi, in autostazione, in via Boldrini 2. I test sierologici in autostazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il costo

Test e tampone sono gratuiti per tutte le persone che hanno i requisiti indicati.