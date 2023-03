Frana Monterenzio, via ai lavori per riaprire le strade “Sassonero” e “Valsillaro”

Prenderanno il via lunedì 20 marzo i lavori per rendere di nuovo transitabili le strade provinciali SP 35 “Sassonero” e SP 21 “Valsillaro” chiuse al traffico dopo la frana che si è verificata lunedì 6 febbraio in zona Villa di Sassonero a Monterenzio.

I lavori prevedono una prima parziale riparazione delle provinciali per permetterne la riapertura, presumibilmente entro fine marzo, pur a velocità ridotta perché il fondo rimarrà dissestato.

Grossi danni sulla Sassonero

La SP 35 (Sassonero) ha subito un forte danneggiamento, per circa 1,5 Km, nel tratto che incrocia la SP 21 (Val Sillaro), strada che da Castel San Pietro Terme porta a Sassoleone. Il movimento franoso ha danneggiato anche la SP 21, che presenta alcune crepe. Attualmente per entrambe le strade è stata istituita l'interruzione totale al transito: sulla SP 35 dal km 0+000 (intersezione con SP n. 21 “Val Sillaro”) al km 0+800 circa, e sulla SP 21 dal km 21+400 al km 21+900 circa, eccetto bus e residenti.

L’accesso stradale all’interno dell’ Area Rossa” interdetta, è consentito unicamente: al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; alle Forze dell’ordine; al personale della Protezione Civile nazionale, regionale e comunale; ai veicoli ed ai mezzi di emergenza e soccorso; al personale degli altri Enti territoriali autorizzati e, a qualunque titolo, coinvolti nella gestione della situazione di emergenza.

Danni anche alle abitazioni e aziende

La frana ha provocato vari danni sul territorio e sfollato diversi abitanti. Dopo sopralluoghi e monitoraggi sui movimenti della terra, era stata definita la zona rossa, evacuata. A denunciare la situazione di disagio i proprietari dell'azienda agricola di Villa Sassonero. Al loro racconto si era aggiunta la testimonianza di Andrea Pancaldi. Residente con la sua famiglia proprio nell'area maggiormente colpita. La propria casa - raccontava - si era salvata per miracolo.