Giardini Margherita, topi d'appartamento bloccati in flagranza: da giugno oltre 2 furti al giorno

Due cittadini albanesi di 27 e 30 anni, con precedenti specifici, sono stati bloccati in flagranza in uno stabile nella zona dei Giardini Margherita, in via Santa Chiara.

A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti che intorno alle 23 hanno sentito i rumori. Il primo è stato sorpreso dagli agenti delle volanti all’interno dell’appartamento; aveva arnesi da scasso, passamontagna e torce ed è stato ammanettato. Il secondo è stato denunciato ed è stato catturato al quarto piano del palazzo, con sé aveva la refurtiva, circa 2000 euro di oggetti in oro.

I due complici sono destinati al rimpatrio immediato verso il loro paese.

A fine giugno, tre ladri con una pistola avevano tentato di mettere a segno un colpo in un'abitazione di via Gandino, sui primi colli bolognesi e si sono trovati davanti la proprietaria, i due figli e la fidanzata di uno di loro, a quel punto hanno estratto la pistola e l'avrebbero puntata alla testa della ragazza.

I furti in appartamento a Bologna e provincia

Sono stati 110 i furti consumati e tentati, compresi truffe e raggiri, da giugno a oggi a Bologna provincia, ha riferito ai cronisti il capo delle volanti, Fabio Pichierri, ovvero una media di oltre 2 reati al giorno. In città i ladri prendono di mira solitamente le zone Murri, Barca, Saragozza, Fiera e Bolognina, in provincia Casalecchio e San Lazzaro.