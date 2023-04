Sindacati in protesta contro il Governo: il 6 maggio manifestazione a Bologna

“Non ci fermeremo, questo è solo l’inizio”. Così tuona Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, in protesta contro il Governo targato Giorgia Meloni: “I dati dell'Istat confermano che la situazione non è sostenibile. Mentre scendono i prezzi dell'energia diventano sempre più cari i beni di prima necessità. Così si taglieggiano i salari perché diminuisce il potere di acquisto. Allo stesso tempo, salgono i profitti delle imprese e calano gli investimenti. Non è accettabile", denuncia Landini, secondo cui "è sempre più urgente aumentare le retribuzioni, rinnovando i contratti e intervenendo sul fisco, con una riforma costruita sulla progressività diversamente dalla delega presentata dal governo. Non si può trascurare che la sanità pubblica è al collasso e il diritto alla salute non è più garantito. Chiediamo investimenti, assunzioni e nuove politiche sociali ed economiche".

Parlando al quotidiano La Stampa, Landini annuncia tre grandi manifestazioni per il mese di maggio: “Non c’è più tempo per aspettare. Il governo deve cambiare direzione, ascoltare i bisogni del lavoro e quindi fare accordi con noi. Allo stesso modo, è importante che le imprese contrattino e portino risultati. È la loro responsabilità, mentre c'è una guerra, dopo la pandemia, e con l'inflazione che corre. Noi non siamo il Parlamento. Ma non per questo siamo disposti ad accettare il peggioramento che è sotto gli occhi di tutti. "Ogni settimana una grande manifestazione: Bologna il 6 maggio, Milano il 13 e Napoli il 20. Vogliamo risultati, non è un processo fine a sé stesso. È chiaro che non ci fermeremo il 20 maggio - conclude il sindacalista - ma andremo avanti finché non avremo ottenuto quello che chiediamo".