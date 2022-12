Occupazione di via Stalingrado: iniziato lo sgombero, traffico in tilt

Via Stalingrado completamente bloccata e una giornata che si preannuncia lunga quella odierna, in cui è in corso dalle prime ore della mattina lo sgombero della occupazione di via Stalingrado 31, aperta lo scorso 19 novembre dal collettivo Infestazioni con la volontà politica di contrastare il caro affitti e l'emergenza casa.

Mentre gli occupanti sembrano per ora intenzionati a restare, davanti l'occupazione si è formato un presidio di sodali che ha reso necessaria la chiusura della strada da entrambe le carreggiate, motivo per cui tutto il traffico lungo via Stalingrado e afferenti è andato in tilt. Sul posto presenti numerose unità antisommossa di polizia e carabinieri.

"Il 13/12 arriva l’ennesimo sgombero. Nonostante quanto si faccia per uccidere le alterità che rivendicano altri modi e altri mondi, la risposta arriva sempre più forte. Contro ogni muro, contro ogni gabbia, contro ogni frontiera, siamo ancora qua e toccherà urlare sempre più forte. Stamattina -rivendica il collettivo in una nota- le compagne e i compagni hanno deciso di fare i pupazzi di neve su una casetta sull’albero. Abbiamo chiamato un presidio in via Stalingrado, oggi pomeriggio è prevista una nuova chiamata e sabato accenderemo i sound system e attraverseremo la città. Non è finito niente".