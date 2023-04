Rifiuti centro storico, 5mila firme contro la raccolta porta a porta

Sono oltre 5.000 le firme raccolte dal Confabitare, Associazione bolognese dei proprietari immobiliari, presentate questa mattina in Comune dal Alberto Zanni. Nella petizione si chiede di "rivedere l’intero sistema di raccolta dei rifiuti urbani".

Le firme dei residenti di tutto il centro storico dove è operativa la raccolta dei rifiuti porta a porta vogliono evidenziare "una serie di problemi e disagi che in alcuni casi si sono andati acuendo, come il fenomeno - riferisce Confabitare - sempre più diffuso di coloro che vanno a rovistare nei sacchi fuori dai portoni abbandonando poi immondizia di ogni genere sui marciapiedi".

E poi c'è il fattore del decoro urbano: "Quelle montagne di sacchi accatastate per ore davanti a palazzi del centro non sono certo uno spettacolo piacevole specie agli occhi dei turisti, soprattutto in un momento in cui l’afflusso turistico a Bologna è in costante aumento. Inoltre sicuramente i portici diventati patrimonio UNESCO male si sposano con questo spettacolo di una discarica a cielo aperto". Nella nota si sottolinea anche "la mattina successiva alla raccolta capita spesso di vedere sacchi sparsi vicino ai condomini, o dietro le colonne dei portici del centro, frutto di un lavoro non sempre ottimale degli addetti al ritiro notturno".

Confabitare e i firmatari della petizione chiedono quindi al Comune di annullare la raccolta porta a porta e di puntare invece al potenziamento delle isole ecologiche, installando al più presto contenitori anche per la carta e la plastica.

L'impegno del sindaco

Lo stesso Matteo Lepore, nel corso della presentazione dell'iniziativa "spazzino di Quartiere" aveva confermato l'obiettivo dell'amministrazione: "Serve una nuova organizzazione, che stiamo implementando. E per la prossima primavera saremo pronti".

Da gennaio a novembre 2022 sono state oltre 800 le multe elevate dagli accertatori di Hera per abbandono di rifiuti, e solo dentro le mura.