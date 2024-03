Verso l’8 marzo: il corteo e tutti gli scioperi in programma

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il prossimo 8 marzo sarà, come ogni anno, giornata di iniziative ma anche di sollevazioni. Per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, da diversi anni viene indetto uno sciopero in diversi settori per protestare contro le condizioni di lavoro e di studio, ma anche contro la guerra e contro il sistema patriarcale.

Il corteo

Capofila in corteo, ovviamente, l’organizzazione femminista internazionale Non una di meno, che da anni agita le piazze di molte città in giro per il mondo. “Dalle donne di Gaza alle forze femministe e rivoluzionarie di tutto il mondo, l’avvicinarsi dell’8 marzo rappresenta un’occasione davvero rivoluzionaria in cui i sistemi che opprimono le donne, le persone queer e i loro temi intersezionali possono essere affrontati. Tuttavia, offre anche una cartina di tornasole per il femminismo anticoloniale internazionale, così come per la sua capacità di trasformare l’attivismo politico come strumento per smantellare questi sistemi oppressivi. Arrendersi all’implacabile macchina omicida sionista non è un’opzione. Pertanto, l’8 marzo di quest’anno deve essere colto come un’opportunità per un’escalation femminista e rivoluzionaria a sostegno di Gaza e a sostegno delle sue donne e di tutti i diversi gruppi che costituiscono il suo tessuto sociale” scrive Nudm Bologna sulla propria pagina Facebook, invitando le persone a manifestare in “rifiuto del dominio della voce del colonialismo su queste proteste o delle ‘voci femministe’ che hanno sfruttato i diritti e le questioni delle donne come carburante per il genocidio in corso a Gaza, giustificando o nascondendo i crimini di Israele”.

Sciopero 8 marzo: chi si mobilita

Diversi gli scioperi in programma per il prossimo 8 marzo. Studenti delle scuole superiori e delle università hanno dichiarato che saranno in piazza a manifestare. Lo ha detto anche l’organizzazione studentesca del Cua, durante un flash mob avvenuto il 5 marzo davanti al Rettorato di via Zamboni. “Come studentesse e giovani precarie - spiega il collettivo in una nota - l'8 marzo sciopereremo anche dalle Università, perché sempre più si fanno luogo di oppressione e sfruttamento. Al Rettorato - continua il comunicato - abbiamo portato le nostre rivendicazioni e le istanze che ci muovono verso lo sciopero, pretendiamo case per tutte perché senza quelle non possiamo autodeterminarci, come pretendiamo un reddito slegato dalle logiche produttive. Vogliamo bloccare la macchina universitaria perché siamo stanche di venire schiacciate da ricatti di merito, cfu da consegnare e ritmi insostenibili".

Sciopero generale 8 marzo: chi si ferma

Braccia incrociate anche per sanità. Diversi sindacati del settore ospedaliero hanno proclamato uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati. L'azienda Ausl ha fatto sapere che "sono assicurati i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento".

L’associazione sindacale Fp Cgil ha proclamato uno sciopero plurisettoriale dei comparti dei servizi pubblici (oltre che sanità, anche pubblica amministrazione, igiene ambientale, terzo settore) dell’area metropolitana di Bologna per l’intera giornata dell'8 marzo

Le sigle sindacali del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenitalia Tper hanno proclamato uno sciopero da mezzanotte alle ore 21 dell’8 marzo. I treni potranno quindi subire variazioni o cancellazioni, benché siano previste le fasce orarie di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie.