Sciopero generale venerdì 16 dicembre: si fermano trasporti, scuole e sanità

L'appuntamento a Bologna è per 10 in piazza Lucio Dalla a Bologna, con un presidio, mentre a Roma sfilerà la manifestazione vera e propria. Così Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di oggi venerdì 16 dicembre 2022: 24 ore di astensione dal lavoro per protestare contro una "legge di Bilancio sbagliata e contro il lavoro", in riferimento alla prima manovra del governo Meloni.

“Torniamo a scioperare -scrivono i sindacati- e a scendere nelle piazze perché su salari, precarietà, pensioni, costi energetici, inflazione, istruzione e sanità, le risposte del Governo contenute in questa legge di Bilancio non solo non accolgono neppure in minima parte le nostre richieste, ma consegnano al Paese un orizzonte cupo, disegnando una brutta ipoteca sul futuro di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, e soprattutto dei giovani. Le misure fiscali sono ingiuste, mentre l’emergenza reddituale si fa drammatica anche a causa di un’inflazione che quest’anno andrà di fatto ad assorbire tutta la tredicesima".

Cisl non partecipa allo sciopero: "Giudicheremo dai fatti"

Alla manifestazione non ha aderito però la Cisl, convinta che in un momento come questo "si scaricano sacrifici economici sulle spalle dei lavoratori e si rischia di creare divisioni nei luoghi di lavoro" come ha chiarito la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo. Cisl non dà un "giudizio del tutto positivo sulla bozza della legge di bilancio, però crediamo sia meglio discutere con il governo per cercare di migliorarla – spiega Papaleo.

Sciopera anche il personale del comunale

All'interno dello sciopero generale trova spazio anche la protesta -tutta locale- delle maestranze del teatro comunale, che salvo sospensioni dell'ultimo minuto vedrà saltare la prima della Traviata, l'opera di Giuseppe Verdi in programma proprio per il 16 dicembre alle ore 19 nelle sede provvisoria di Piazza della Costituzione, al Teatro EuropAuditorium. "Reddito duramente colpito dal blocco del contratto nazionale, dai tagli del piano di risanamento, dal periodo di Covid" fanno sapere i sindacati. Pur continuando il confronto con la direzione del teatro e con l'amministrazione comunale al fine di trovare una soluzione a questa situazione, almeno garantendo il premio collettivo per il 2022".

Gli scioperi in città

Diversi sono i settori che hanno annunciato disagi e orari durante i quali potrebbero verificarsi alcuni disservizi

Trasporti: bus Tper a rischio QUI le info

Treni regionali a rischio QUI le info

Possibili disservizi Hera QUI le info

Scuole e università si fermano per l’intera giornata in tutta la regione

Scioperano anche i benzinai in autostrada (ecco dove sarà garantito il servizio in Emilia-Romagna)

I servizi della Camera di commercio di Bologna potrebbero subire rallentamenti a causa di uno sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali erogati all’utenza

