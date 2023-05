Scatta lo sgombero all'ex vivaio occupato in via della Certosa

E’ in corso lo sgombero della Vivaia Tfq, lo spazio occupato dello scorso 8 aprile in via della Certosa. Mentre le forze dell'ordine sono sul posto dalla prima mattinata odierna, alcuni attivisti tentano di approntare un presidio in solidarietà con gli occupanti radunandosi nel parchetto davanti allo stabile.

Al centro delle operazioni di sfollamento l'ex vivaio trasformato nelle ultime settimane in "Vivaia TFQ", ovvero uno spazio autorganizzato e autogestito esclusivamente da donne, persone queer transfemministe. "Questa scelta - avevano spiegato le attiviste nel momento dell'occupazione - nasce dal bisogno e desiderio di costruire uno spazio per noi a cui tutti potranno proporre attività o prenderne parte, tenendone presente i presupposti di base. Dare vita a uno spazio transfemminista queer non vuol dire essere persone già completamente liberate, ma rigettare i dettami del sistema eterocis e patriarcale partendo da noi e voler continuare a crescere in questa direzione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A ridosso dell'occupazione di via della Certosa i collettivi avevano inanellato una sequenza di occupazioni abusive: prima con un blitz nel condominio di via Raimondi (che ha anche ricevuto la visita della Giunta) e poi con la presa di uno spazio in via Agucchi. A seguito dell'occupazione dell'ex vivaio, era stata avviata una raccolta firme, lanciata dal comitato dei residenti del Porto-Saragozza, per fermare lo sgombero della Vivaia TFQ.