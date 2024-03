Nuovo blitz di Extinction Rebellion in tangenziale: striscioni contro il Passante | FOTO

Nuovo blitz degli ambientalisti di Extinction Rebellion. Alle 6:30 gli attivisti sono entrati in azione e hanno appeso sopra i cavalcavia della tangenziale di Bologna tre striscioni contro il Passante di mezzo: "I fuochi sono accesi, la terra chiede aiuto e Bologna risponderà".

"I 'fuochi' sono come quelli di Gondor - spiegano i partecipanti - che nella trilogia tolkeniana lanciano l’appello di aiuto ai suoi alleati di fronte all’avanzata dell’Oscuro signore”. Il movimento ribadisce il suo "sostegno all’Assemblea No Passante e al Comitato Besta, uniti nella lotta contro l’allargamento del nodo autostradale e contro il generalizzato consumo di suolo che minaccia ora anche il Parco Don Bosco", riferendosi alla costruzione del nuovo edificio delle scuole medie.

"Il Passante di mezzo non si deve fare e non si farà - conclude XR - Dopo le alluvioni che lo scorso anno si sono abbattute sulla regione, è evidente come la cementificazione sfrenata e la mala gestione del territorio siano estremamente connesse a questi disastri ambientali e alle morti che ne sono derivate, per cui Extinction Rebellion dichiara che continuerà ad opporre strenua resistenza davanti alla follia delle istituzioni al grido di 'tu non puoi passare'. Tutto questo non è maltempo, è crisi climatica"