Terza dose, al via prenotazione per over40: si parte il 22 novembre

Terza dose al via anche per gli over40 che hanno completato il ciclo vaccinale almeno sei mesi fa.

In Emilia-Romagna sarà possibile prenotare il richiamo da lunedì 22 novembre, come annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, durante la conferenza stampa sull'andamento della vaccinazione. La platea da vaccinare è di oltre due milioni di persone, in totale al momento sono circa 300mila quelle che l'hanno fatta.

"Così come siamo stati performanti nella prima fase della vaccinazione, lo saremo anche con le terze dosi grazie ad un'organizzazione molto più capillare sul territorio. Inoltre abbiamo chiesto al Governo che si valuti la possibilità di terza dose anche per chi, sebbene non over 40, è molto a rischio, come caregiver e personale scolastico", dice l'assessore Donini.

Dove si vaccina

Dunque sarà possibile farlo tramite i medici, che hanno l'accordo con la Regione per somministrarla, soprattutto per chi ha meno possibilità di spostarsi. I medici potranno vaccinare nel proprio ambulatorio o nei punti vaccinali disposti dall'Ausl territoriale. Ci saranno poi hub dedicati, a Bologna probabilmente due, vista l'apertura del centro vaccinale in fiera. Sarà possibile anche fare la terza dose in farmacia: al momento il 20% delle farmacie, 230 su 1316, hanno dato la disponibilità.

Per la dose booster (dai 40 anni in su) le aziende sanitarie hanno previsto come sede di vaccinazione gli Hub (almeno uno per provincia, come richiesto dalla Regione) o i punti vaccinali; i Servizi di Sorveglianza Aziendali per gli operatori del Servizio sanitario regionale; in alcune Ausl si aggiungono i medici di medicina generale a supporto della campagna di richiamo. I medici di medicina generale e le farmacie convenzionate aderenti alla campagna, dove è prevista questa possibilità grazie agli accordi raggiunti, programmeranno le vaccinazioni direttamente con il paziente, in base alla propria organizzazione.

Come si prenota

"Continueremo a chiamare i cittadini con sms e telefonate e poi tramite cup, fascicolo sanitario, medico di medicina generale e farmacisti vaccinatori. Potranno essere attivati – anche in ragione della quantità di persone che prenoteranno – delle sedute ad accesso libero senza prenotazione con eventuali open day. Dipende dal flusso e dalla disponibilità di vaccini", dichiara Donini.

I canali di prenotazione, al fine di andare incontro alle diverse esigenze dei cittadini, sono per tutte le Aziende sanitarie, i seguenti: Cupweb, Cuptel, sportelli Cup, Fascicolo sanitario elettronico e inviti tramite sms rientranti in determinate categorie. Potranno essere attivate inoltre sedute ad accesso libero presso gli Hub senza prenotazione e anche open day.

Terze dosi e richiami in corso

Al 18 novembre le terze dosi somministrate in Emilia-Romagna sono 317.241: per i cittadini con 60 o più anni la somministrazione della terza dose è in corso, e sono già 258.598 coloro che l’hanno ricevuta. I primi a partire con la dose aggiuntiva- secondo il calendario fissato a livello nazionale - sono stati, dal 20 settembre, i soggetti trapiantati e immunodepressi (e per questa platea è già stata superata la copertura del 90%); a seguire con il richiamo gli ultraottantenni, gli ospiti e gli operatori delle strutture per anziani - dalla prima metà di ottobre - e il personale sanitario, che adesso viene vaccinato a prescindere dall’età.

Sempre a prescindere dall’età, la somministrazione della dose booster è in corso anche per chi ha ricevuto il vaccino Johnson e Johnson e per tutti coloro - la cosiddetta platea dei soggetti ad alta fragilità - che furono tra i primi ad essere convocati dalle Aziende sanitarie per la prima dose, a inizio anno.

Per quanto riguarda la somministrazione della terza dose ai 40-59enni che partirà il 1^ dicembre, l’indicazione ministeriale è sempre quella di rispettare la priorità della vaccinazione per le persone ancora in attesa di iniziare o completare il ciclo primario o che rientrano nelle categorie per le quali la terza dose è già raccomandata dal ministero della Salute (anziani e fragili in primis).

La platea delle terze dosi

In Emilia-Romagna le persone dai 40 anni in su (dai 18 anni in su se vaccinati con Johnson & Johnson) che hanno già completato il ciclo primario di vaccinazione e che devono ancora ricevere la terza dose sono esattamente 2.218.194.

Entro giugno 2022 si prevede di riuscire a concludere la somministrazione della terza dose per l’intera platea, considerando che va sempre rispettato l’intervallo minimo di sei mesi dal completamento del ciclo primario. Da qui a fine anno è prevista la vaccinazione di 693.616 persone, di cui 242.940 (al 17 novembre) hanno già prenotato.

In totale, alle ore 9,30 di oggi, sono state somministrate 317.241 terze dosi in Emilia-Romagna: se si guardano le fasce d’età, il maggior numero riguarda gli over 80 con 187.748 richiami somministrati, e a seguire la fascia 70-79 anni con 38.657, i 60-69enni con 32.193, 25.009 persone tra i 50 e i 59 anni, 16.106 tra i 40-49 anni, 10.311 nella fascia 30-39 e infine 7.217 under 30.