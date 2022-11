Altra giornata di disagi sulla Bologna-Pistoia: treni in ritardo e possibili cancellazioni

Altra giornata di possibili disagi per chi viaggi in treno sulla linea Bologna-Pistoia, dove a causa di danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi il traffico ferroviario è rallentato per permettere l'intervento dei tecnici.

Ferrovie dello Stato stamane allerta i passeggeri comunicando che i treni Regionali lungo la tratta possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti e subire cancellazioni o anche limitazioni di percorso.

I treni infatti viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.I disagi lungo la tratta si registrano dal pomeriggio dello scorso 23 novembre, quando un regionale in arrivo da Porretta e diretto in stazione centrale ha notato dei rami sul binario della linea che dal capoluogo viaggia in direzione dell'Appennino, in direzione opposta. Attraverso il circuito interno, il macchinista ha inviato una chiamata d'emergenza, mettendo così in allerta anche gli altri treni in quel momento sulla linea. Per questo, un convoglio che arrivava da Porretta si è fermato poco prima di Casteldebole ed è retrocesso Casalecchio (da dove poi è ripartito verso Porretta).

Traffico in difficoltà anche sulla Porrettana

I danni del maltempo oltre a compromettere la circolazione ferroviaria hanno impattato anche il traffico veicolare lungo la Porrettana. A seguito della caduta di materiale terroso e sassi, proveniente dalla Ripe di monte, su parte della sede stradale, è stato istituito un presidio di sorveglianza h24 tra il km 75,200 ed il km 75,400 della SS 64 Porrettana, in località La Rupe in Comune di Sasso Marconi, nel bolognese. La modifica temporanea alla circolazione si è resa necessaria per monitorare l’evoluzione di quanto occorso.