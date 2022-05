Il giorno di Vasco, stasera il palco 'di casa': "Era il 1998 quando ho aperto l’autodromo al rock"

Un Vasco Rossi che scrive un ricordo sui social la sera prima di un grande concerto. La sera era ieri e il concerto è oggi: stasera infatti il Komandante sarà a Imola, per un live attesissimo all'autodromo. "La prima volta quando ho sorvolato l'autodromo Enzo e Dino Ferrari a bordo di un elicottero...era il 1998" il post del Blasco su Facebook ricordando quello stesso luogo.

"La prima volta per me ad Imola e la prima volta dell'Heineken Jammin' Festival. In quell’occasione ho aperto l’autodromo al rock insieme ai 130.000. Dopo esser arrivato con l'elicottero ho preso un raffreddore spaventoso. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti...che lacrimavano. Ero sdraiato sul divano disperato. È stato un momentaccio molto duro... Poi è arrivato il mio medico Gatti, mi ha fatto un massaggio, mi ha dato un Voltaren. Sono salito sul palco e magicamente tutto è andato bene. Quella sera ho goduto parecchio, c'era una grande intesa, a tutti i livelli. Quando salgo sul Palco e parte la musica...tutto quadra!"

