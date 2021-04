Dehors, proroga delle agevolazioni. Aitini: "Aiuto alle attività, non appena si allenteranno le restrizioni"

Nonostante la zona rossa in Emilia-Romagna durerà ancora per 15 giorni, la Giunta comunale ha votato la proroga fino a fine anno

Nonostante la zona rossa in Emilia-Romagna durerà ancora per 15 giorni, come stabilisce l'ordinanza del Ministro della Salute, con lo stop attività commerciali al dettaglio (tranne vendita di generi alimentari e di prima necessità) e dei servizi alla persona (barbieri e parrucchieri), la Giunta comunale ha vota la proroga delle agevolazioni relative ai dehors fino a fine anno.

"Una misura necessaria per dare una mano alle attività, non appena si allenteranno le restrizioni" scrive l'assessore comunale al commercio, Alberto Aitini, in una nota "sfruttare in pieno gli spazi all'aperto inoltre ha grandi vantaggi in tema di sicurezza sanitaria, aiutando ad evitare rischi di assembramento. Ora la delibera dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale".

Pe rl'assessore, la proproga si aggiunge alle "agevolazioni sulla TARI e sulla tassa di occupazione di suolo pubblico, vogliamo ribadire ancora una volta che non intendiamo fare passi indietro sul sostegno che stiamo dando ai pubblici esercizi colpiti dalla pandemia, su cui anche il governo nazionale deve fare di più in tema di ristori e aiuti economici. Speriamo che l’accelerazione della campagna vaccinale ci porti presto nelle condizioni di vivere in sicurezza una ripresa capace di ridare ossigeno alle attività economiche e possibilità ai cittadini di avere quella socialità che manca terribilmente a tutti".

Ieri, 3 aprile, i commercianti e ristoratori sono scesi di nuovo in Piazza Maggiore contro le chiusure e con una promessa: "Il 7 aprile apriamo". La protesta, martedì 6, si continuerà a Roma in Piazza Montecitorio.

Il testo dell'ordinanza del ministero della salute

Art. 1: Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.



1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona

rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2021.