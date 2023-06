Dal cinema in piazza ai portici illuminati: si scalda l'estate, 400 eventi in programma

Si alza il sipario sul cinema all'aperto più suggestivo della città. Sono state 6mila le persone rimaste incollate al maxi schermo di Piazza Maggiore per il restauro di un classico di Alfred Hitchcock, 4.500 le presenze registrate nelle sale: oltre 10mila le presenze totali di sabato scorso, prima giornata della 37/a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca di Bologna fino al 2 luglio.

E nello scorso weekend è partita anche la rassegna San Francesco Estate mentre domenica si è concluso l'evento Portici di San Luca illuminati da Cesare Cremonini. Ma sono ancora tante le iniziative che animeranno la bella stagione all'ombra delle due torri.

Portici inediti

Il portico di San Luca, dall'arco del Meloncello su fino al santuario, popolato come fosse una domenica mattina. É l'effetto Cesare Cremonini, che in occasione della chiusura della prima edizione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity, ha voluto regalare alla città un'esperienza unica attraverso l'installazione luminosa e sonora usando le luci dei suoi concerti: ieri sera l'ultima delle serate in programma, che hanno chiamato a raccolta migliaia di persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un legame forte e simbiotico quello di Cesare Cremonini e questo luogo: "La Madonna di San Luca e tutto il portico sono simboli religiosi, ma anche laici - avveva detto l'artista alla presentazione del progetto - e per me hanno un significato profondo. Un po' scherzando, ma non troppo, ho detto che la Madonna di San Luca è una di noi: nel senso che è una figura materna, protettiva, che per tutti i bolognesi e non solo significa tanto".

Le serate in Piazza Maggiore de Il Cinema Ritrovato

Il Cinema Ritrovato sarà al centro delle serate in piazza Maggiore fino al 9 luglio. Prossimo appuntamento questa sera, lunedì 26 giugno: il primo dei cine-concerti con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock che eseguirà la partitura scritta da Stephen Horne per il film Stella Dallas, diretto nel 1925 da Henry King (la serata è promossa da Aeroporto G. Marconi di Bologna). La programmazione della settimana prosegue con martedì 27 giugno: L’arpa birmana del regista giapponese Kon Ichikawa; mercoledì 28 giugno: Black Narcissus di Michael Powell ed Emeric Pressburger, presentato da Thelma Schoonmaker; giovedì 29 giugno: La signora della porta accanto di François Truffaut (serata promossa da Tper); venerdì 30 giugno: seconda serata con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta sempre da Timothy Brock, autore delle musiche per il capolavoro di Ernst Lubitsch da Oscar Wilde, Il ventaglio di Lady Windermere; sabato 1° luglio: The Dreamers di Bernardo Bertolucci, presentato dal produttore del film Jeremy Thomas, dal regista Luca Guadagnino e dall’attrice Maria Paredes (serata promossa da MG Bologna by Stefanelli 1952); domenica 2 luglio: Una storia vera di David Lynch, presentato da Mary Sweeney, produttrice e sceneggiatrice del film.

Qui il programma completo

Gli ospiti della settimana in piazza Maggiore

Molti gli ospiti di questa 37ª edizione del Cinema Ritrovato, tra i quali ricordiamo quelli che faranno tappa in piazza Maggiore questa settimana: Joe Dante, che sarà a Bologna nelle giornate di venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio, per presentare i suoi cult Gremlins e Gremlins 2, oltre al proto-blob The Movie Orgy iniziato nel 1966;

Wim Wenders, da lunedì 27 a mercoledì 28 giugno, presenterà Lampi sull’acqua, intervista-testamento realizzata dal regista tedesco a un mito del cinema americano come Nicholas Ray nel 1980; inoltre, Wenders presenterà alcuni film di altri autori del passato: La donna della retata di Ozu e Targets di Peter Bogdanovich;

Ruben Östlund, che sarà per molti giorni a Bologna in qualità di docente dell’International Filmmaking Academy, terrà una Lezione di cinema per il pubblico del Cinema Ritrovato (giovedì 29 giugno) e presenterà in Piazza Maggiore il suo The Square (lunedì 3 luglio); inoltre, giovedì 6 luglio, è previsto un incontro organizzato da Fondazione MAST al MAST.Auditorium, seguito dalla proiezione del suo film Forza maggiore;

Thelma Schoonmaker, montatrice 3 volte Premio Oscar, e moglie di Michael Powell, ci parlerà del lavoro del marito (domenica 25 giugno) e presenterà in Piazza Maggiore Black Narcissus, firmato nel 1947 dallo stesso Powell a quattro mani con Emeric Pressburger (mercoledì 28 giugno);

sabato 1° luglio, Luca Guadagnino parlerà di Bernardo Bertolucci e, in Piazza Maggiore, presenterà assieme al produttore Jeremy Thomas il film The Dreamers, realizzato da Bertolucci nel 2003;

Barbet Schroeder presenterà il suo documentario girato nel 1973 in Uganda per intervistare il sanguinario generale Idi Amin Dada e per parlare della storica casa di produzione francese Les Films du Losange (lunedì 26 giugno);

martedì 27 giugno, il direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, ci parlerà dell’Eternità della cinefilia e porterà in Piazza Maggiore il restauro di 10 film dei fratelli Lumière;

Jonathan Nossiter tornerà al Cinema Ritrovato con i suoi film Sunday (giovedì 29 giugno), Signs and Wonders (venerdì 30 luglio) e Last Words (sabato 1° luglio);

Nathanaël Karmitz (MK2) presenterà in Piazza Maggiore, giovedì 29 giugno, il restauro di La signora della porta accanto di François Truffaut.

Bologna Estate, 400 eventi in programma

Torna Bologna Estate, la rassegna estiva estesa anche in tutta l’area metropolitana, rinnovando lo spirito di Bologna come città della cultura e dell’accoglienza, unica per densità culturale e creativa e per il suo mix di grandi eventi e proposte diffuse e di prossimità. Il comune felsineo ha messo a punto un ricco programma di eventi (400 i progetti in cartellone) per l'estate in arrivo, che ha aperto con la novità del Bologna Portici Festival, che intreccia patrimonio e creatività.

Musica, spettacolo, cinema, letteratura, arte, sport, attività e incontri in un territorio culturale unico e diffuso: dal centro storico ai quartieri del capoluogo e nei territori della pianura, Appennino e circondario imolese, oltre 400 progetti in cartellone di cui 181 nell’area metropolitana, fino al 4 ottobre 2023.

Il programma di Bologna Estate 2023

La mappa degli eventi in musica imperdibili

Tra il mare magnum di eventi in agenda, ecco una piccola mappa per non perdere l'orientamento dentro un calendario assai fitto.

Vasco Rossi ha fatto da apripista per questa calda estate di live music e adesso si continua a ballare. Intanto il 2 luglio (che è una domenica) all'Arena Parco Nord arrivano i Pantera. Per i fortunati che hanno i biglietti il 16 luglio arrivano allo Stadio Dall'Ara i mitici Depeche Mode: un privilegio poterli ascoltare dal vivo dopo l'uscita dell'ultimo album "Memento mori". Anche sabato 29 luglio è una giornata da segnare sul calendario perché a Imola (all'autodromo) si suona e si canta per il primo "Imola Summer Sound": il nuovissimo festival che regalerà degli live di alto livello, grazie alle esibizioni di importanti artisti che con le loro hit renderanno lo spettacolo unico e pieno di sorprese. L’appuntamento con i giganti della musica urban italiana è benefico ed è a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione. Ma lo Stadio Dall’Ara è protagonista con tanti altri grandi nomi oltre a Vasco e Depeche Mode: Marco Mengoni il 1 luglio e Tiziano Ferro l'11 luglio.

Al parco delle Caserme Rosse arrivano Rosa Chemical per Oltre festival, Damien Rice e Kaleo per Sequoie Music Park, Mara Sattei e Colle Der Fomento per Bonsai Garden. Nova festival, la rassegna realizzata da Covo Club, DumBo, Estragon, roBOt festival e TPO, raddoppia i palchi con concerti che si tengono sia a DumBo con SEUN KUTI & EGYPT80 + C’MON TIGRE e BLACK COUNTRY NEW ROAD, sia ai giardini di via Filippo Re con The Comet is coming e Kim Gordon, intrecciandosi con la programmazione del BOtanique che ospita tra gli altri i live di Cristina Donà, Africa Unite e Nada.

DumBo Summertime è la consueta rassegna continuativa che anima l’ex scalo Ravone, mentre al DLF, per Sunshine Superheroes, tra il 2 e l’11 giugno si esibiranno gli artisti che rappresentano il meglio della musica indipendente nazionale e internazionale. Tra i nomi spiccano i KOKOROKO, la band The Zen Circus, e i The Voidz, la band capitanata da Julian Casablancas dei The Strokes, per un’unica data italiana. Torna anche Sun Donato, la rassegna al parco Parker Lennon con concerti dal vivo, vari nel genere e negli stili si confermano Il salotto del jazz in via Mascarella, AngelicA festival internazionale di musica, Montagnola Republic e Frida nel Parco.

C'è poi anche la rassegna Cubo-Live fatta di spettacoli dal vivo promossa da Cubo, il museo d’impresa del Gruppo Unipol. Dal 18 luglio al 3 agosto nei Giardini di Porta Europa, in piazza Vieira de Mello a Bologna, musica pop, concerti jazz, musica classica e recital allieteranno le serate estive con spettacoli pensati per target differenti, come gusti e come età, in modo da raggiungere un pubblico di persone il più ampio possibile. Il programma vedrà sul palco i nomi di James Senese (il 18 luglio), Chris Potter (il 20 luglio), Donny Mccaslyn (il 25 luglio) e Irene Grandi (il 3 agosto).

Nel cortile dell’Archiginnasio e nel chiostro della Basilica di Santo Stefano, dal 6 giugno al 6 luglio, arrivano i concerti dell’undicesima edizione di Pianofortissimo&Talenti a cura di Inedita per la Cultura in collaborazione con Bologna Festival, e sempre all’Archiginnasio gli incontri con gli autori e le autrici di Stasera parlo io, rassegna organizzata da Librerie Coop, mentre a settembre torna L’incanto della danza.