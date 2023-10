Guida al weekend dei Pooh e dei Blink182, con la mega festa di San Luca

Suona bene a Bologna questo fine settimana e non solo perché è la data dell'unico concerto italiano dei Blink 182 e perché di musica ce n'è di buona e anche tanta. Suona bene anche per la grande festa di Succede solo a Bologna che accende il portico si San Luca con una marea di eventi a partire dal Meloncello e andando in su. Continuano le sagre, restano tante belle mostre da vedere e i dintorni della città propongono feste e tradizioni da acquolina in bocca.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Duecento stand dedicati a creatività, cibo, intrattenimento e associazioni coloreranno e animeranno l’intera via di San Luca – dal Meloncello al Santuario – in occasione dell’ottava edizione del San Lócca Day. La giornata di festa a partecipazione gratuita per grandi e piccoli, organizzata da Succede solo a Bologna con il patrocinio del Comune di Bologna, torna infatti domenica 8 ottobre all’insegna di musica, degustazioni e divertimento. L'evento si svolge dalle 10 alle 19 con l’obiettivo di riscoprire il portico di San Luca. Lungo tutto il tragitto, dal settecentesco arco del Dotti fino al Santuario di San Luca, si susseguono infatti 100 stand creativi, 10 associazioni, 40 stand food e 30 dedicati all’intrattenimento per rendere la camminata ancora più entusiasmante, colorata da svariate attività, come giochi, percorsi gustativi, curiosità tipiche del territorio, sport e musica.

“Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano”: a distanza di sette anni dall’ultimo concerto, i Pooh tornano insieme sul palco nel 2023 con Amici per sempre live per riabbracciare il pubblico e rivivere oltre 50 anni di storia attraverso la musica. Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

3. "Terra di Tutti Film Festival": cinema sociale, incontri ed eventi

La 17a edizione di Terra di Tutti Film Festival, a Bologna dal 5 all’8 ottobre e online su Mymovies dal 5 all’15 ottobre 2023, è la rassegna di cinema sociale, incontri ed eventi promossa da WeWorld - organizzazione italiana indipendente impegnata da oltre 50 anni con progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, attiva in 27 Paesi, compresa l’Italia - e COSPE - al lavoro in 25 paesi per assicurare lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. Un ricco programma di proiezioni (13 prime visioni bolognesi, 7 prime visioni italiane, oltre a 5 audiovisivi fuori concorso prodotti da WeWorld e Cospe) ed eventi fuori sala con registi, attivisti, giornalisti, scrittori e ospiti da tutto il mondo.

