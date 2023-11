Villaggio di Natale Francese: Piazza Minghetti si veste a festa

Ed ecco che in batter d'occhio è Natale! Una delle atmosfere più belle in città ce la regala Piazza Minghetti, che dal 24 novembre alla vigilia di Natale si veste a festa. Torna infatti il bellissimo Villaggio di Natale Francese che da anni propone prodotti tipici come baguette e biscotti, lavanda e saponi, vin brulè ma anche ostriche e Champagne. E poi tanti espositori che di oggettistica perfetta per i regali di Natale.