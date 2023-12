Negozi, supermercati e centri commerciali: orari e chiusure di Natale, Santo Stefano e Capodanno

Serrande chiuse o aperte? Quali supermercati, negozi e centri commerciali resteranno aperti e quali saranno chiusi durante queste feste? Approfittare dei giorni di vacanza per fare shopping o aspettare i feriali per comprare quello che serve? Qui una piccola mappa per orientarsi in questo periodo.

Partiamo da IKEA. I giorni di chiusura sono il 25 dicembre (Natale) e il 1 gennaio (Capodanno). Orari speciali 24 dicembre 09:00 - 18:00, Santo Stefano 10:00 - 19:00, 31 dicembre 09:00 - 18:00, 6 gennaio (Epifania) 09:00 - 21:00.

Passiamo ai centri commerciali: il Meraville Shopping Park domenica 24 dicembre è aperto con orario 10.00 – 19:00, è chiuso sia il 25 che il 26 dicembre, domenica 31 dicembre è aperto con orario 10.00 – 18.00. Lunedì 1° gennaio è chiuso.

Il Centro Borgo è chiuso nei giorni: 25 e 26 dicembre, 1° gennaio. Anche il Centro Lame sarà chiuso soltanto nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Il negozio Esselunga di via Emilia Ponente, 72 a Bologna resterà chiuso il 25 dicembre, il 26 dicembre e il 1 gennaio.

Aperture e chiusure straordinarie dell'Interspar di via dell'Industria (via Larga) a Bologna: in data 24 dicembre l'orario è 8:00-18:00, il 26 dicembre il punto vendita sarà chiuso e il 31 dicembre avrà gli orari: 8:00-18:00.

(elenco in aggiornamento)

