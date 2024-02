Assemblea per il Clima, approvate le proposte dei cittadini: così Bologna prosegue verso l'obiettivo "zero CO2"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è concluso con 23 voti favorevoli in Consiglio comunale (con le opposizioni contrarie e Bologna Ci Piace non votante) il percorso dell’Assemblea per il Clima, lo strumento partecipativo che ha coinvolto cento cittadini per raccogliere le loro proposte e raccomandazioni in tema di politiche climatiche e tutela dell’ambiente. Approvata la delibera immediatamente esecutiva, ora spetterà al Comitato di monitoraggio seguire l’applicazione delle istanze che concorrono all’obiettivo dell’amministrazione di rendere Bologna una città a zero emissioni carboniche entro il 2030.

Le proposte approvate

Dalla casa sostenibile alle comunità energetiche, passando per gli spazi naturali e la mobilità green, gli ambiti focalizzati dall’Assemblea sono sei, declinati poi in proposte concrete. In particolare, cittadini e Comune sono d’accordo sul promuovere incentivi creditizi per favorire la transizione ecologica verso l’energia rinnovabile; puntare sulla mobilità scolastica ‘dolce’ come pedibus e bicibus aumentando la realizzazione di piazze e strade scolastiche e coinvolgendo le aziende e i ‘mobility manager’ scolastici; e dare priorità alla tutela delle aree verdi esistenti riforestandone e riqualificandone e installando nuove fontanelle e micro aree-verdi anche nel centro storico.

No alla Valutazione di impatto sanitario del Passante di Mezzo

“Sono di fatto accolte tutte le proposte dell’Assemblea, alcune integralmente e alcune con delle specifiche o delle riserve che tengono conto delle effettive competenze del Comune, e soprattutto, laddove si prevedono incentivi ai privati, dei limiti delle risorse in bilancio triennale”, fanno sapere da Palazzo d’Accursio. Tutte, tranne la proposta di una Valutazione di impatto sanitario del Passante di Mezzo sui residenti che vivono a ridosso di tangenziale e autostrada: “L’Amministrazione avvierà una collaborazione con l’Ausl per attivare una sorveglianza sanitaria sull’impatto dell’opera sui residenti più esposti - comunica il Comune -. La Vis, così come proposta, non risulta attuabile, sia perché è attivabile esclusivamente dall’Autorità competente per l’approvazione dell’opera, sia in ragione della fase di avanzamento in quanto si tratta di uno studio da effettuarsi in fase di progettazione”.

I prossimi passi

Ora le proposte verranno trasmesse ai direttori dei Piani di attività per integrarle: le raccomandazioni verranno inserite anche nel Contratto Climatico da sottoporre all’Unione Europea nell’ambito della Missione Climatica per la neutralità al 2023 come contributo al percorso partecipativo. Così inizierà anche l’iter di monitoraggio dell’attuazione effettiva delle proposte, per rendicontare la loro efficacia attraverso una verifica annuale.

“L'assemblea cittadina farà la storia degli strumenti di partecipazione di questo Comune - sottolinea la vicesindaca Emily Clancy -. Troppo spesso le politiche innovative e a tutela dell'ambiente prescindono dallo sguardo di chi vive il cambiamento climatico sulla propria pelle. Ora invece costruiamo delle politiche basate su quello sguardo, e lo facciamo perché la crisi climatica richiede coraggio e sinergia, e le tante cittadine e cittadini che hanno preso parte a questo processo, chi chiedendolo, chi facendone parte direttamente, ci spingono ad averne sempre più”.