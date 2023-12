Borgonzoni, sulla Garisenda: "Inerzia del Comune, il sindaco non sapeva?"

"Delle due l’una. O il sindaco di Bologna sapeva e non ha fatto niente, cosa gravissima, che metterebbe in discussione il fatto che possa continuare a svolgere il suo lavoro, ovvero occuparsi della tutela dei cittadini, oppure il presidente del Comitato (che fa capo al Comune e che è anche direttore del Settore Edilizia Pubblica, la dottoressa Manuela Faustini Fustini) non gli ha riferito mai nulla, e allora però c’è da domandarsi perché continui ad essere lì". Lo ha detto la sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni rispondendo alla Camera all’interrogazione presentata dai deputati Davide Bergamini e Laura Cavandoli della Lega in merito alle iniziative sulle condizioni precarie della Torre Garisenda.

Borgonzoni, come riferisce AdnKronos, nel corso del suo intervento ha ricostruito gli interventi realizzati e ha raccontato come negli anni si è lavorato per la Torre: "Ricostruzioni errate posticipano la data in cui si è appreso quanto stesse avvenendo alla Torre. L’intervento del ministero della Cultura è stato predisposto prima di quando il sindaco sostiene di aver scoperto che il bene era ammalorato e che potevano esserci rischio crollo o, peggio ancora, un crollo".

Infine,ha aggiunto: "Ritengo che ci siano state delle inerzie da parte del Comune. Ci sono dei documenti che parlano di una preoccupazione per il rischio collasso della Torre, una preoccupazione non solo per il bene ma anche per la cittadinanza che non è stata ascoltata e portata all’attenzione del Comune, nonostante siano state fatte sollecitazioni al Comune di Bologna anche da parte delle opposizioni. La Procura ha aperto un fascicolo. Spero vengano svolte indagini accurate – ha concluso – perché non si può fingere che avrebbero potuto verificarsi eventi pericolosi per i cittadini".

Il cantiere Garisenda

E' partito il cantiere è l'area è stata ulteriormente protetta. Ora una fitta tela - a prova della curiosità degli "umarell" - isola piazza di Porta Ravegnana . Sbirciando oltre le transenne si osserva l'avanzare di quelli che sono i lavori propedeutici per una cintura di protezione contenitiva (ECCO COME SARA') dei detriti derivanti da un eventuale crollo. Il montaggio della cintura verrà realizzato tramite la posa di moduli metallici, zavorrati, ancorati al terreno e collegati tra loro, insieme a reti metalliche paramassi studiate con sistemi di pretensionamento e ancoraggio al suolo.

I primi elementi strutturali verranno consegnati in Hub Operativo già dalle prime settimane del mese di dicembre per il successivo trasferimento nel cantiere Garisenda, fino al completamento dei lati più critici della cintura di protezione contenitiva entro indicativamente gennaio-febbraio. Il Comune installerà inoltre alcune telecamere per mantenere il controllo generale dell’area.