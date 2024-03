Riforma Codice della Strada: pro e contro a confronto. Intervista doppia Scarano - Larghetti | VIDEO

Torna per il suo settimo episodio la rassegna dei dibattiti pro e contro. Stavolta si affronta il tema attualissimo della riforma del codice stradale, anche detta Riforma Salvini, che in questi giorni sarà discussa in parlamento. Precedentemente abbiamo parlato di omosessualità e matrimonio; Città 30; fine vita; legalizzazione cannabis; carne coltivata e aborto.

Da qui a poco tempo ci potrebbero essere delle novità sulla circolazione con una diminuzione degli autovelox e dell'autonomia dei comuni nel loro uso, verrà imposto un obbligo al casco, targa e assicurazione per i monopattisti e delle sanzioni più alte per chi consumerà alcol al volante. Cosa ne pensano i politici bolognesi?

Francesca Scarano, consigliera comunale appena entrata nel gruppo di Fratelli D'Italia sostiene fermamente la riforma sottolineando il bisogno di fare più controlli e di regolare mezzi nuovi e "pericolosi" come i monopattini. Simona Larghetti invece, anche lei consigliera ma appartenente al gruppo di maggioranza Coalizione Civica, si schiera dalla parte opposta prendendo le difese dei ciclisti, accusando il governo nazionale di "usare la Città 30 per fare campagna elettorale".