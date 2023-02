Meloni si congratula con Schlein: "Mi aspetto un'opposizione durissima"

Se Elly Schlein appena eletta segretaria ha detto che il "suo" PD rappresenterà un "bel problema" per il Governo, non si può dire che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non se lo aspettasse.

"Penso che sia uno scenario molto interessante, ho chiamato Elly Schlein - ha detto la presidente del Consiglio dintervistata da Bruno Vespa nel suo programma '5 minuti' - per farle anche personalmente i miei auguri. Mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima", "Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che il Pd "sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra per noi il confronto se è fatto sulle idee è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora lavoro".

Defezioni e Terzo Polo

Intanto sono iniziate le prime defezioni: ad annunciare l'addio ai dem l’ex ministro Giuseppe Fioroni, che aveva appoggiato Stefano Bonaccini. Per lui la nuova segretaria porterebbe il partito a "sinistra", ma non ha certo intenzione di lasciare la scena politica tanto da annunciare la nascita di un network dei cattolici. Si "frega le mani" intanto il terzo polo (Azione e Italia Viva) che potrebbe attrarre chi non si riconosce in "una sinistra radicale ed ecologista, sul modello francese di Mélenchon", che, come osserva l'ex assessore e senatore di Azione, Marco Lombardo sui social "si consoliderà - con la guida Schlein - Questo è un elemento di chiarezza, utile per tutti. Compresa quella parte riformista e liberale che ora non ha più motivo di restare lì".

Risultati Primarie Pd: chi ha scelto Schlein

"Nella Giunta del Comune di Bologna abbiamo votato mozioni diverse al Congresso Pd - ha scritto sui social il sindaco Matteo Lepore - Ne abbiamo parlato insieme. Eravamo squadra prima, durante, lo saremo domani. L’unità e l’amicizia fanno la politica più forte. A cosa serve? A servire la comunità. E un partito unito?"

Alla Bolognina, dove Schlein aveva preso la tessera del PD, la deputata porta a casa 628 voti su 962 voti, e in tanti già si affrettano a parlare di una nuova “svolta della Bolognina”. Ma le sorprese non finiscono qui: Elly marca il territorio sia in centro che in periferia. In centro storico, nel seggio dove Schlein aveva votato la mattina, il conto finale dice 577 a 292 per la deputata. Alla Barca è 210 a 189, a San Ruffillo i voti per Elly sono 282 contro i 194 di Bonaccini, a San Donato 430 e 325. A Borgo Panigale la deputata prende 1500 voti, al circolo di via Murri oltre 900 così come in via Andrea Costa. È un trionfo. Su 34 seggi Schlein ne porta a casa 28, collezionando più di 12 mila voti sui 21 mila totali.

La provincia, invece, ha votato per Stefano Bonaccini: senza considerare Imola, nella Federazione provinciale il governatore dell’Emilia-Romagna avrebbe vinto con il 56%. Con Imola, il dato scende al 51%.

Stefano Bonaccini in generale conquista anche la 'sua' Emilia-Romagna : sui 150.634 voti espressi a livello regionale, infatti, il governatore ne incassa 84.957 (56,4%) contro i 65.677 (43,60%) della neo segretaria dem .

Dati definitivi su territorio nazionale

Secondo i dati definitivi diffusi dal Pd, i votanti alle primarie sono stati 1.098.623. La candidata Schlein ha ricevuto 587.010 voti, il 53,75%. Per Bonaccini 505.032 preferenze, il 46,25%.