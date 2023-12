È fatto di polistirolo e, insieme alla Sacra Famiglia, rappresenta anche il miracolo di San Francesco. La tradizione, infatti, vuole che nella notte di Natale del 1223 il frate di Assisi diede vita al primo presepe vivente nel santuario di Greccio. 800 anni dopo il ricordo è incastonato nel presepe che Bologna ha deciso di porre all'interno del cortile di Palazzo d'Accursio per le feste natalizie di quest'anno. "Il Natale di Greccio del 1223", questo il nome del grande bassorilievo che è stato realizzato con una stampante 3D, ma l'ispirazione e il bozzetto originale (custodito nel Santuario di San Luca) sono dello scultore Paolo Gualandi: "Nel mio presepe sacro e artificiale si uniscono - spiega durante l'inaugurazione -. Il polistirolo è il materiale più diffuso per conservare i cibi. In questo caso, il cibo da custodire e assaporare non è materiale ma spirituale, è quello dei valori della religione cattolica".

Il presepe riproduce i frammenti dell'affresco della grotta del santuario di Greccio, dipinto da un allievo di Giotto durante il 13esimo secolo. A destra la Vergine Maria che allatta il Bambino Gesù, simbolo del nutrimento che la Chiesa dà ai suoi fedeli. A sinistra, invece, la scena del miracolo di San Francesco, che durante un'omelia vide apparire un bambino nella greppia, che scomparve non appena il frate lo baciò sulla fronte. Presenti al momento inaugurativo anche l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi e il sindaco Matteo Lepore.