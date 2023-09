Davis Cup: Arnaldi supera Borg e qualifica l’Italia alla fase finale

Una vittoria era sufficiente e Matteo Arnaldi spazza via ogni preoccupazione: il tennista ligure supera agilmente l’ostacolo Leo Borg (6-4; 6-3) e regala all’Italia la qualificazione alla fase finale della Coppa Davis, in programma a novembre a Malaga.

Arnaldi e Borg iniziano senza scossoni, poi break dello svedese e contro break dell’italiano. Arnaldi ‘ruba il servizio’ sul 5-4 e finisce Borg nell’ultimo game. Partita in equilibrio anche all’inizio del secondo set. Raggiunto il 3-3, però, Borg cala e il tennista sanremese allunga, approfittando anche del tifo caloroso dell’Unipol Arena, fino al punto decisivo. Qualificazione in tasca, ora in campo Sonego-Ymer, poi il doppio con Bolelli e Vavassori.