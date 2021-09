Comunali, Bologna al voto. Scuola, viabilità, sicurezza: le priorità dei cittadini | VIDEO

Il 3 e il 4 ottobre i cittadini di Bologna, come quelli di altre città d'Italia, andranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco della città. A meno di un mese dal voto abbiamo così provato a capire quanto si stiano interessando alla campagna elettorale e cosa si aspettano che faccia il prossimo sindaco.

Siamo quindi andati in centro e alla Festa dell'Unità al parco nord per raccogliere qualche voce. Scuola, viabilità e sicurezza sono i temi emersi maggiormente ma molti elettori, ancora non troppo informati, aspettano i programmi dettagliati per scegliere chi votare.