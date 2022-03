Gioielli artistici in provincia: alla scoperta di Villa Agelica a Ozzano dell'Emilia

A Ozzano dell'Emilia c'è Villa Angelica, in origine Villa Majara, realizzata per Giuseppe e Luigi Majara, tra il 1843 e il 1844 : un tipico esempio di villa della campagna bolognese, dallo stile neoclassico e su tre livelli, con un timpano con orologio al centro e soprastante campanile a vela. Isoffitti delle sale interne- come riporta il FAI - sono affrescati a grottesche con motivi floreali, figure femminili e allegorie delle quattro stagioni. La loggia passante permette di spaziare con lo sguardo sul parco e sul giardino della villa, luogo in cui trascorrere momenti rigeneranti. Un vero e proprio cannocchiale prospettico accompagna infatti il visitatore lungo il viale d'accesso, circondato da prati all'inglese, attraversa la villa e culmina nel parco retrostante, organizzato come un boschetto naturale con uno stagno al centro. Della natura bolognese oggi rimane un assaggio, il parco e il suo stagno richiamano quello che doveva essere l'ambiente più diffuso nella nostra pianura, prima delle grandi opere di bonifica.

La Villa appartiene dal 1980 alla famiglia Gualandi, che si è occupata del restauro, riportando il complesso all'antico splendore e insediandovi un noto istituto erboristico. L'armonia e la naturalezza dell'ambiente circostante sono diventati filosofia stessa dell'istituto. L'erboristeria, l'arte del raccogliere, conservare e impiegare erbe e piante medicinali o aromatiche, spontanee e coltivate, affonda le proprie radici nell'antichità. Le piante sono sempre state utilizzate per curare persone ed animali, grazie alle loro proprietà.

Cosa scoprire durante una visita

Durante le Giornate FAI è possibile visitare la villa, che intorno al 1877 risultava di proprietà del ministro Marco Minghetti e conoscere l'affascinante storia dell'erboristeria, le erbe e le loro proprietà benefiche e i loro veleni!