AstraZeneca, oggi nuove dosi in consegna. Stop momentaneo per Johnson&Johnson

Sono diretti in 6 località dell’Emilia-Romagna - Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Pievesestina (FC) e Lagosanto (FE) - i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna di altre 9.700 dosi complessive del vaccino AstraZeneca, in collaborazione con l’Esercito Italiano