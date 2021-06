Omicidio Chiara Gualzetti a Monteveglio, fermato un 16enne

Un ragazzino di 16 anni è stato posto in stato di fermo. Questa la svolta nelle indagini per il delitto di Chiara Gualzetti, la 16enne scomparsa da casa domenica mattina e trovata senza vita ieri pomeriggio nel “Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio”, a poche centinaia di metri da dove abitava.

Da quanto si apprende, alle ore 04:30 di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Borgo Panigale e i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nei confronti di un 16enne (italiano, classe 2005), gravemente indiziato del delitto di Chiara.

Il provvedimento - chiariscono i carabinieri - "è scaturito dai molteplici riscontri oggettivi emersi, nonché dalla confessione resa dall’indagato. Sono tuttora al vaglio degli inquirenti le motivazioni del gesto". Su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile (Dott. Simone Purgato), il 16enne è stato tradotto in un Centro di giustizia minorile, mentre il corpo della 16enne è stato trasportato al D.O.S. – Deposito Osservazione Salme di Bologna.

(In basso l'immagine di Chiara)

Omicidio Monteveglio : Chiara Gualzetti scomparsa da casa poi trovata morta

E' stata ritrovata senza vita a Monteveglio, ieri pomeriggio, Chiara Gualzetti, della quale non si avevano più notizie dalla domenic. Da subito l'ipotesi al vaglio era stata quella di omicidio poichè sul corpo della giovane sono state trovate ferite d'arma da taglio e altre lesioni.

Il corpo è stato rinvenuto a meno di un chilometro dall'abitazione della ragazza, nel territorio del parco dell'Abbazia di Monteveglio. A trovarlo, uno dei volontari impegnati nelle ricerche avviate dopo l'appello della famiglia. Infati, non vedendo rientrare la figlia, alcune ore dopo, il padre, preoccupato, si era rivolto ai carabinieri della Stazione di Bazzan

A dare notizia del triste ritrovamento era stato il sindaco Daniele Ruscigno: "È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numero gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l'intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso". Poi stanotte la svolta, con il fermo del ragazzino.