Scuola e covid, positivo un alunno della primaria "Due Agosto": coinvolte 26 persone

Ieri, 4 ottobre, è stato notificato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna un caso di positività al coronavirus. Si tratta di un alunno, sintomatico, che frequenta la Scuola Primaria, “Due Agosto”, in via Galeazza, tra Borgo Panigale e Casteldebole.

L’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre. Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con il Dirigente scolastico ed il referente Covid dell’Istituto coinvolto, si è attivato per la presa in carico dello studente positivo e dei rispettivi contatti stretti coinvolti, 26 persone, tra compagni di classe e personale docente.

Lo scorso 1° ottobre, erano stati segnalati due casi di positività di studenti ad Anzola e a Bologna, entrambi sintomatici e frequentanti le elementari.

La situazione in Italia

In Italia, come ha riferito nel pomeriggio la ministra Lucia Azzolina "la scuola non ha avuto un impatto, se non residuale, sui contagi". Dalla riapertura, il personale docente contagiato è dello 0,047%, il personale ATA 0,059%, per gli studenti si parla dell 0,021%. "Sono casi sporadici perlopiù contratti fuori dalla scuola, il sistema scolastico sta tenendo, ma è convinzione di tutti che serva molta più prudenza" nel pre e post scuola, conlude Azzolina.

Covid Bologna, il bollettino di oggi

Dal bollettino di monitoraggio della diffusione del Covid in Regione, nelle ultime 24 ore a Bologna e provincia si sono registrati 22 nuovi casi di cui 14 sintomatici (5 sporadici e 9 da focolai noti), 1 test pre-ricovero, 2 da contact tracing e 5 in seguito a test per categorie professionali a rischio. Dei 22, 4 i casi importati da altre regioni (2 Toscana, 1 Lombardia 1 dalle Marche).

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Piacenza (43), Modena (25), Bologna e Parma (22), Reggio Emilia (14), Ravenna (12) e 10 a Forlì.