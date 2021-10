No Green Pass, a Bologna altra manifestazione annunciata per domani sabato 16 ottobre

Partito da piazza Maggiore con poco più di 2mila presenze, il corteo dei No Pass che ha sfilato oggi per le vie di Bologna via via ha guadagnato adesioni, e nei momenti di massima partecipazione avrebbe raccolto circa 8mila persone. Questi i primi dati della Digos.

Così il capoluogo felsineo è sceso in piazza il primo giorno di questa era segna dal covid, ovvero quella che vede l'introduzione dell'obbligo della certificazione verde anche sui luoghi di lavoro, siano essi del settore pubblico che di quello privato.

Limitazione che ad una fetta della popolazione non va giù. Così domani si torna a protestare. Sta volta non sarebbero giunte richieste per cortei intorno alla città, ma si tratterebbe di una manifestazione 'statica'. Annunciato infatti un sit-in in piazza Nettuno, nel pomeriggio di domani, sabato 16 ottobre. In concomitanza con la città turrita anche altre città dello stivale sono pronte ad accogliere mobilitazioni di No Green Pass.

(FOTO: Manifestazione Green Pass oggi 15 ottobre a Bologna)