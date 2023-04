Dal divano al tavolo: come è andato l'incontro tra la ministra Bernini e gli studenti | VIDEO

Per il primo aprile, gli studenti universitari del collettivo LUnA (Laboratorio Universitario d’Autogestione) hanno preparato un pesce d’aprile tra il serio e la provocazione: all’incontro tra la ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini e le rappresentanze studentesche, gli attivisti hanno recapitato all’ingresso della Prefettura un divano, a significare la difficoltà nel trovare dei posti letto a Bologna. “Gli studenti hanno sollevato un problema che va risolto subito e velocemente” ha dichiarato Bernini una volta terminati i tanti colloqui. Per farlo, continua la ministra, “chiederemo ufficialmente al Demanio, con una manifestazione di interesse, di mettere a disposizione di questa operazione gli immobili pubblici inutilizzati, che saranno destinati ad una funzione di pubblica utilità”. La loro gestione potrà essere pubblica o privata, ma solamente quella: “Con i fondi del PNRR – assicura Bernini – non ci saranno privatizzazioni”.

Le istanze degli studenti

Dal canto loro, le rappresentanze studentesche – otto in tutto, e di tutte le parti politiche rappresentate nel consiglio universitario – hanno ripetuto le istanze già portate all’incontro informale di venerdì 24 marzo, quando proprio gli attivisti avevano contestato la ministra per l’inaugurazione all’ennesimo studentato privato in città: “Attraverso i bandi del PNRR, il Governo sta dando soldi solamente ai privati – dice Luca del collettivo LUnA –. La realtà è che in affitto ci sono divani a 450€ al mese e che su questi divani la ministra non ci si è mai seduta e non ci ha mai dovuto dormire. Le domande che facciamo alla ministra sono semplici: quanta quota pubblica c’è negli studentati privati finanziati dal PNRR? C’è un monitoraggio sui fondi? E uno sui posti letto?”. Le risposte, forse, verranno fuori dal tavolo permanente che la ministra Bernini vorrebbe istituire insieme agli studenti: “La nostra volontà è quella di rappresentare la categoria studentesca in maniera più pratica e decisiva, e non solo consultiva. Questo loro mi hanno chiesto, ed hanno ragione”.