Pratello, pronti per il 25 Aprile: "Tutto come sempre, la memoria è il punto di partenza e di arrivo"

La memoria resta al centro di Pratello R'Esiste, l'evento ormai tradizionale che il 25 Aprile porta nella storica strada bolognese incontri sulla Resistenza, concerti, banchetti di associazioni e artigiani. Qualche polemica nelle scorse settimane, piccole modifiche migliorative a livello organizzativo e tutto è come sempre, da domani a partire dalle 10.30 alle 19.30: "Iniziamo come sempre con la posa della corona ai caduti del Pratello all'incrocio con via Pietralata, poi l'immancabile coro dei bambini e a seguire il classico programma di incontri, musica e banchetti. - spiega Francesco, uno degli organizzatori della manifestazione - E come sempre si tratta di una festa autofinanziata".

Rispetto alle passate edizioni, quali differenze ci saranno?

"Il filo rosso della festa è simile a quello che conosciamo e abbiamo cambiato solo piccole cose a livello organizzativo per rendere più scorrevole il deflusso e la possibilità di camminare lungo la strada, viste le affluenze importanti degli scorsi anni. Siamo intervenuti sul posizionamento di alcuni gazebo per evitare punti tappo".

Quanto è importate per la memoria questa festa di strada?

"Nel nostro modo di viverla è radicata moltissimo nella memoria ed è il punto di partenza di quello che vogliamo dire, contestualizzando il tutto alle lotte del presente. Si tratta di un evento che va oltre le generazioni e la tipologia di popolazione, cerchiamo di coinvolgere proprio tutti, anche chi non ha mai avuto un particolare sentimento di interesse nei confronti della Resistenza".

L'ordinanza: regole e misure di sicurezza urbana

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha firmato l’ordinanza che contiene i regolamenti e le misure di sicurezza urbana in occasione della manifestazione del Pratello. Come ha spiegato la Capo di Gabinetto e delegata Progetto sicurezza integrata Matilde Madrid: "Le misure e le regole che introduciamo quest’anno, così come le attività di prevenzione e controllo che metteremo in campo, hanno come obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza per tutte le persone durante la giornata. Il tutto in piena condivisione con la Prefettura di Bologna. Chiediamo la collaborazione di tutti: viviamo la giornata del 25 aprile rispettando lo spazio pubblico, l’ambiente e le persone. Auspichiamo, che al termine della manifestazione del Pratello e alla contestuale chiusura dei locali, dopo una giornata intensa, le persone inizino a defluire. Grazie alla Polizia Locale e alle Forze dell’ordine per l’impegno che metteranno durante la giornata, agli ausiliari di prossimità del Comune di Bologna che saranno in piazza San Francesco, a Hera per la riorganizzazione della raccolta porta a porta e per le attività di pulizia che seguiranno e a tutte le persone a vario titolo impegnate nella gestione della giornata”.

Orari:

I pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e i circoli privati nelle vie di cui sopra autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e per le somministrazioni temporanee di bevande dovranno cessare la somministrazione dalle 19 e chiudere alle 19.30 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, e i produttori agricoli, dovranno chiudere alle 19 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

i laboratori artigianali alimentari dovranno chiudere alle 19 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

L’ordinanza inoltre, per le stesse strade più via Sant’Isaia e via San Felice, impone ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali alimentari e misti, medie strutture di vendita del settore alimentare, laboratori artigianali alimentari, esercenti del commercio su area pubblica, circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande e produttori agricoli, dalle 7 di martedì 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto, anche da distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in lattine e contenitori di vetro.

In Piazza San Francesco (compresa la parte fino a Piazza Malpighi e fino a via del Pratello), in via del Borghetto e in via de’ Marchi, dalle 10.30 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo, è vietato:

l’accesso con bevande in contenitori di vetro

l’abbandono di qualsiasi contenitore e rifiuti vari

l’ingresso con qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale e apparecchi di riproduzione musicale o destinati alla diffusione di suoni.

Traffico e mobilità: tutto quello che c'è da sapere

Non sarà possibile accedere e stazionare nella parte pedonale di Piazza San Francesco e nel giardino accanto, dalle 10.30 del 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo. Il giardino Otello Bignami in via San Rocco 7 sarà chiuso dalle ore 21 del 24 aprile fino alle ore 6 del 26 aprile.

Dalle ore 12 alle ore 24 del 24 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari, dal civico 3/2 al civico 4/2

via del Pratello, da via Calari al civico 101/A

Dalle ore 12 alle ore 22 del 24 aprile, senso unico alternato a vista:

via San Rocco, dal civico 32/A-B direzione via del Pratello

Dalle ore 12 del 24 aprile alle ore 24 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari, nel tratto compreso tra il civico 6 e viale Vicini e nel tratto compreso tra il civico 4 e viale Vicini

Dalle ore 12 del 24 aprile alle ore 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via del Pratello, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pietralata e via Calari, ambo i lati

via Calari, nel tratto compreso nell’area pedonale da fronte civico 3 e civico 4

Dalle ore 6 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via del Pratello, tra via Pietralata e piazza Malpighi

piazza San Francesco, civici 9-10-11 (interno area pedonale)

via del Borghetto

via Santa Croce, tra via San Valentino e via del Pratello

via San Valentino

via Pietralata

via San Rocco, tra via San Valentino e via del Pratello

Dalle ore 7 alle ore 20 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Pietralata

via del Pratello

via Calari (interno area pedonale)

via Paradiso

via de’ Coltellini

via del Borghetto

via Santa Croce, tratto compreso da incrocio via San Valentino a via del Pratello

via San Rocco, tratto compreso da intersezione via San Valentino a via del Pratello

via San Valentino

piazza San Francesco, dai civici 8-9-10 sino a via del Pratello

Dalle ore 7 alle ore 24 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via San Rocco

via San Valentino

via Santa Croce

via de’ Coltellini

Dalle ore 9 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

piazza San Francesco

via del Borghetto

via de’ Marchi

Dalle ore 9 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

piazza San Francesco, su tutta la piazza ambo i lati

via del Borghetto, ambo i lati

via de’ Marchi, ambo i lati

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via del Pratello, da via Paradiso al civico 66

via Pietralata, da via del Pratello a via Sant’Isaia

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 25 aprile, strada chiusa:

via Pietralata, all’incrocio con via del Pratello

Dalle ore 14 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari, dal civico 3 al civico 4/2

via del Pratello, dall civico 101/A a via Calari