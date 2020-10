Istituti chiusi e tamponi a bimbi e personale: "Le scuole devono restare aperte, le misure stanno funzionando"

"Non sono le scuole il problema e la prova è che tutti i tamponi fatti su insegnanti e alunni sono negativi. E' evidente che i luoghi di contagio sono altri e dobbiamo provarle tutte prima di pensare di chiuderle nuovamente". Così l'assessora alla scuola Susanna Zaccaria si esprime sul tema dopo la prima chiusura totale di una scuola nel comune di Bologna, la materna Testi Rasponi di via Murri, dove si attende il prossimo lunedì per l'esito dei tamponi fatti agli 88 bambini e al personale scolastico.

"Non si tratta di un focolaio"

Questo caso specifico "E' la prova della scrupolosità con cui si sta trattando la salvaguardia degli istituti, seguendo i protocolli estesi a livello nazionale - spiega Zaccaria - Non si tratta di un focolaio, ma di un unico caso di positività riscontrato su un ausiliario operante nella scuola e la decisione di chiudere è stata determinata da una forte prudenza: nel dubbio si è fatta questa scelta anche se comprendiamo che per i genitori tre giorni sono tanti. D'altro canto è dimostrato che i test sono più affidabili se si eseguono non immediatamente, ma poco dopo il possibile contatto".

Il bilancio del primo mese di scuola dopo la ripartenza

A un mese dall'inizio della ripresa, come sta andando? E' possibile fare un bilancio? "Intanto noi come Comune, credo sia chiaro ormai a tutti, non abbiamo nessun tipo di potere decisionale sulle procedure, rispettiamo tutti i protocolli con rigore mentre ai singoli istituti, attraverso dei gruppi di lavoro condivisi, è data la facoltà di organizzare gli gli orari di entrata e di uscita. Detto questo, penso di poter dire che le misure di contenimento del virus funzionano e che prima di parlare di nuovo di chiudere le scuole bisognerà provarle tutte".