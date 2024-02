Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere!

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un fine settimana pienissimo di eventi visto che è il weekend dell'arte: nei padiglioni di Piazza Costituzione c'è Artefiera e in città almeno 200 appuntamenti fra mostre e performance firmate ART CITY. Fra le segnalazioni (tutti gli eventi sono nella nostra agenda) il progetto speciale di Patrick Tuttofuoco a Palazzo dè Toschi.

E come sempre, il sabato sera c'è anche la notte bianca dell'arte con esposizioni che restano accessibili fino a tardi. A questo calendario già ricco si aggiungono grandi concerti, mercatini delle pulci, i musical più famosi del mondo e tanto altro. Il "tanto altro" lo trovate tutto QUI, nell'agenda del 2 e 3 febbraio. La solita selezione dei 10 imperdibili, eccola qui:

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo al Teatro Sistina di Roma con numeri record e ripetuti sold out, “Cats”, la grande Produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina - su licenza esclusiva The Really Useful Group, London - firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano, Massimo Romeo Piparo, sarà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna da giovedì 1 a domenica 4 febbraio. QUI tutte le info sullo spettacolo.

Notti bianche dei bus: linee N gratuite la prima notte tra sabato e domenica di ogni mese Si comincia la notte tra 3 e 4 febbraio in occasione di ART CITY White Night: QUI tutte le info

Venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024 Claudio Baglioni in concerto sul palco dell'Unipol Arena con il Tour "aTuttocuore". Quello che va in scena questo fine settimana a Bologna sarà show fortemente innovativo, travolgente, grandioso, che affascinerà il pubblico, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo. QUI tutte le info!

3. Il pigiama party dello Zecchini d'Oro con Carolina e Nunù

Sabato 3 febbraio alle ore 15.00 al Pop Up Cinema Medica 4k di Bologna speciale visione in presenza del cast del film evento “Pigiama parti" Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d'Oro". Saranno presenti per un saluto a tutti i bambini (in pigiama!) la protagonista Carolina Benvenga, l’anisello Nunù e il panda con le ali Macchia. In sala anche una rappresentanza dei bimbi del Piccolo Coro dell'Antoniano e i bambini della Scuola Kinder Bologna - International School, interpreti del film. Non a caso l’evento si terrà nella città dell'Antoniano che organizza lo Zecchino d'Oro dal 1961. I piccoli spettatori sono invitati indossare il proprio pigiama preferito (ma che sia bello pesante date le temperature invernali!) e soprattutto a godersi l’evento che sarà scandito dalle canzoni irresistibili dello Zecchino d’Oro e da tantissime risate.

Dall'1 al 4 febbraio 2024 "Le serve" in scena sul palco del Teatro Arena del Sole. Ispirato a un morboso fatto di cronaca che scosse l’opinione pubblica francese degli anni Trenta del secolo scorso, il testo di Genet è oramai un classico “maledetto” del teatro contemporaneo. Un rituale pagano e criminale messo costantemente in atto dalle “bonnes” – le serve del titolo – nel tentativo, inutile, di esorcizzare la propria frustrazione di subordinate nei confronti della padrona, la Madame, di cui amano indossare abiti e atteggiamenti. Di Jean Genet, con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna. QUI tutte le info sullo spettacolo.

5. Mercato delle Pulci sotto la Tettoia Nervi in Piazza Lucio Dalla

Il Mercato delle Pulci di Bologna torna domenica 4 febbraio, dopo il successo crescente delle due precedenti edizioni, presso la Tettoia Nervi in Piazza Lucio Dalla. 224 spazi espositivi (stand) a disposizione di chi vuole dare una nuova vita ai propri oggetti: vestiti, complementi d’arredo, mobili, giocattoli per bambini, memorabilia, e tutto quello che pensate che a voi non serva più ma potrebbe essere di estrema utilità a qualcun altro, le cosiddette bazze! 20 spazi espositivi sono dedicati ad associazioni di volontariato che destineranno quanto ricavato dalla giornata del mercato alle loro attività associative. L’dea del Mercato delle Pulci, in un’area cittadina, nasce proprio con l’idea di creare una economia circolare, amica dell’ambiente e delle persone. C'è anche un bar, truck food per bere e mangiare qualcosa in compagnia, dj set e concerti per sentire buona musica il tutto in un’atmosfera gradevole e gioiosa.

6. Il Carnevale dei bambini tra arte e tradizione a Casalecchio di Reno

Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 dalle 10.00 alle 19.00 nel centro di Casalecchio di Reno torna l’appuntamento con il tradizionale Carnevale dei Bambini, promosso da Casalecchio Insieme Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in co-progettazione con il servizio Casalecchio delle Culture. Entrambe le giornate vedranno, la mattina e il pomeriggio, animazione per bambini e bambine nel centro di Casalecchio di Reno, con stand di street food, dolci, zucchero filato, truccabimbi e giochi con Croce Rossa Casalecchio di Reno, Avis e le signore del riuso di CasaMasi in piazza del Popolo e piazza del Monumento ai Caduti.

Il pomeriggio di sabato 3 febbraio, dalle 17.00 alla Casa della Conoscenza, protagonista anche a Casalecchio di Reno l’Art City White Night Bologna durante il lungo weekend di Arte Fiera, con l’evento I S T A N T A N E A – Serata meccanizzata dedicata al Futurismo, con la proiezione del documentario di Luca Verdone sul Movimento novecentesco e un dibattito fra studiosi ed esperti coordinati da Enrico Bittoto, nonché la mostra itinerante di opere d'arte di Naby Byron e Matteo Alfonsi, anche negli esercizi commerciali del centro.

Domenica 4 febbraio, alle ore 14.00, partirà da via Marconi la sfilata dei carri, che percorrerà via Porrettana e via Carducci. Alle ore 16.30 al Teatro Laura Betti spettacolo di bolle di sapone per famiglie con Ouverture des saponettes. Sono previste modifiche alla viabilità domenica 4 febbraio, per consentire la sfilata dei carri. Parcheggi disponibili: Parcheggio Posta Porrettana, Casa della Salute da via Porrettana (rotonda Biagi), Parcheggio Ronzani, Stazione Ronzani, area Coop, Parcheggione Casa della Conoscenza, Piazza Stracciari, parcheggio Isonzo. I parcheggi disponibili sono consultabili anche sull’App MyBologna. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 18 febbraio 2024.

7. Musica da club: I Botanici e Groove Metal Fest

Venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio due appuntamenti musicali al Covo di Viale Zagabria. Si parte con l'alternative rock italiano de I Botanici + Suvari in apertura. I Botanici tornano al Covo Club per presentare il loro terzo, omonimo album, uscito per Garrincha Dischi / Sony Music lo scorso 8 dicembre. Definito dalla band il più sincero tra i loro lavori, come raccontato dalla band è un disco rappresentativo della loro evoluzione: “Il titolo del nostro terzo album è il nome di questa band (I prezzi: live prevendita: 8 euro + ddp, alla porta: 8 euro. Aftershow da mezzanotte: 5 euro). Sabato sera invece è la volta della prima edizione del GROOVE METAL FEST.

Live: The Human Tornado (heavy metal), Qvintessence (rock), Un giorno di ordinaria follia (rock’n’roll), Pyoneirs (alt rock)

(prevendita: 8 euro + ddp, alla porta: 8 euro. Aftershow da mezzanotte: 5 euro)

C’è grande attesa per la prossima edizione del Carnevale storico persicetano che nel 2024 festeggia 150 anni, ma le cui radici sono ancora più antiche e si perdono nel tempo. La manifestazione - promossa dall’Associazione Carnevale Persiceto e dal Comune di San Giovanni in Persiceto col patrocinio della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia Romagna e col sostegno della Banca di Bologna - si preannuncia ricca di eventi e spettacoli.

I carri sfileranno per il centro storico sia domenica 4 che domenica 11 febbraio eseguendo il famoso “spillo”, il momento in cui i carri si trasformano e rivelano il loro significato, rendendo la piazza il palcoscenico perfetto per uno spettacolo a cielo aperto unico nel suo genere.

Un classico feuilleton in cui i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. È ‘L’anatra all’arancia’, commedia scritta dal britannico William Douglas Home e dal francese Marc Gilbert Sauvajon, in scena dal 2 al 4 febbraio al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16). Sul palco Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, diretti da Claudio ‘Greg’ Gregori. Nella pièce ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, mettendole a poco a poco a nudo. Così il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla nella storia portata al cinema da Luciano Salce nel film del 1974 con Monica Vitti, Ugo Tognazzi e Barbara Bouchet. ‘L’anatra all’arancia’ è un vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come se fosse una partita a scacchi. Nel corso della vicenda, che vede al centro una coppia agiata in crisi, la trasformazione dei personaggi avviene morbida grazie ad una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

Per secoli Bologna è stata una città di acqua attraversata da una fitta rete di canali. Vi era un porto fluviale dove attraccavano piccole imbarcazioni cariche di merci da trasportare tra la città ed il Po e viceversa usando uno dei più antichi e importanti canali navigabili della Pianura Padana: il Navile. La passeggiata parte dal centro di Bologna e arriva fino a Castel Maggiore seguendo gli antichi argini.

Visitate per voi: ecco due mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

"La Persona è Bologna"

